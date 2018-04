Times New Roman a fost amendat cu 16.000 de lei pentru un articol despre iubita lui Dragnea. Liderul PSD, iubita lui, Firea, Olguta si Carmen Dan dau in judecata publicatia

Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii a hotarat, in sedinta de miercuri, printre altele, ca un articol despre iubita liderului PSD Liviu Dragnea publicat pe TNR reprezinta discriminare.

Update ora 19.30 Irina Tanase, iubita liderului PSD, Liviu Dragnea, Viorica Dancila, premier al Romaniei, Gabriela Firea, primar al Capitalei, Carmen Dan, ministru de Interne si Olguta Vasilescu, ministru al Muncii au dat in judecata publicatia Times New Roman, potrivit portalului instantelor.

Obiectul procesului este “actiune in raspundere delictuala”. Cazul a fost deschis la Tribunalul Bucuresti pe 30 martie 2018, iar parati in acest caz sunt: firma Infant Media SRL, administratorul acesteia, Alexandru Dona, redactorul sef al publicatiei, Calin Petrar si redactorul Ovidiu Eftime. Instanta nu a stabilit inca un termen de judecata.

Articolul “Curva lui Dragnea, asaltata de pesedisti, …,” a fost publicat pe 12 martie.

Potrivit unui comunicat de presa publicat pe site-ul institutiei, articolul referitor la partenera lui Liviu Dragnea, publicat pe 12 martie 2018, “creeaza o atmosfera ostila, degradanta, umilitoare la adresa femeilor membre PSD reprezinta discriminare si incalca dreptul la demnitate al acestora conform art. 2, alin.1. si art 15. din O.G. 137/2000, republicata”.

Astfel, au fost aplicate mai multe amenzi pentru cei implicati.

5.000 lei pentru Infant Media SRL, care administreaza publicatia;

5.000 lei pentru autorul articolului;

3.000 lei pentru editorul sef;

3.000 lei pentru administratorul Infant Media SRL.

Pe langa amenzi, site-ul are obligatia de a publica pe www.timesnewroman.ro un rezumat al hotararii in speta (pentru o perioada de 30 de zile), precum si in doua cotidiene nationale.

Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi (8), cu exceptia amenzii privind administratorul societatii, unde au fost doua voturi impotriva.

