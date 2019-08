VIDEO: Marele trofeu al festivalului Cerbul de Aur a fost câștigat de italianca Eliza G

Marele trofeu al festivalului Cerbul de Aur 2019, ajuns la a 19-a ediție, a revenit unei tinere artiste din Italia, Eliza G, care a mărturisit emoționată că este la primul premiu pe care îl câștigă în carieră.

Eliza G (nume real Elisa Gaiotto) este o cântăreață și compozitoare italiană, care și-a lansat primului single, Summer lie, în 2009. Piesa The way, mixată în studioul lui David Guetta din Paris, a fost bestseller în Europa, cu peste 10.000 de exemplare în pre-sale. Videoclipul oficial a atins peste 2 milioane de vizionări. A apărut recent în concursul TV The Voice Italy, la sfârșitul lunii aprilie 2019, și a ajuns până la semifinale, unde a cântat Altro che favole, primul său single în italiană, lansat de Universal Music.



„Sunt dependentă de pop, electro-rock și acustic. Acesta este stilul meu”, a declarat ea într-un interviu publicat pe site-ul oficial al festivalului Cerbul de Aur.

La gala de sâmbătă seara, după ce a fost anunțată drept marea câștigătoare, Eliza G a cântat din nou piesa cu care a participat la concurs: o melodie românească de succes, „Creioane colorate”, interpretată de Feli.

„Sunt foarte fericită şi este o mare onoare pentru mine să primesc Trofeul Cerbul de Aur. Mă bucur că mă aflu aici, în ţara voastră frumoasă şi a fost o mândrie să cânt în limba română”, a declarat artista Eliza G.

Trofeul Cerbul de Aur este însoțit de un premiu de 25.000 de euro.

În afară de marele trofeu, festivalul a mai avut șase premianți:

Premiul I la Cerbul de Aur 2019 (15.000 de euro) a revenit unei cântărețe din Austria, Sara de Blue, pe locul II (10.000 de euro) s-a clasat un artist din Letonia, Ralf Eilands, iar premiul III (5.000 de euro) l-a obținut Monika Marija din Lituania.

Premiul publicului, în valoare de 2.500 de euro, i-a fost acordat lui Florin Răduţă, care a interpretat în concurs piesa românească „Dragostea rămâne” (Andra).

Premiul presei acreditate la festival, în valoare tot de 2.500 de euro, i-a revenit Syuzannei Melqonyan, din Armenia. Aceasta a interpretat în concurs piesa românească „Pe aripi de vânt” (Delia).

De asemenea, premiul pentru cea mai bună interpretare a unei piese româneşti, în valoare de 2.500 de euro, a fost atribuit cântăreţului australian Alfie Arcuri, care a concurat cu hitul lui Smiley „Acasă”.

Concursul de interpretare internaţional a avut 12 finalişti: Tamara (Georgia), Ralfs Eilands (Letonia), Veronica Liberati (Italia), Florin Raduta (România), Anna Odobescu (Moldova), Alfie Arcuri (Australia), Renate (România), Cynthia Verazie (Cipru), Eliza G (Italia), Syuzanna Melqonyan (Armenia), Monika Marija (Lituania) și Sara De Blue (Austria).

Anul trecut, marele trofeu Cerbul de Aur a fost câştigat de Inis Neziri, o interpretă albaneză în vârstă de 17 ani.

