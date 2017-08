Costumele personajelor din Game of Thrones provin de la Ikea

Deși serialul are un buget uluitor, în fiecare episod fiind investite milioane de dolari, când vine vorba de garderobă, realizatorii Game of Thrones preferă simplitatea și aleg să folosească produse ieftine.

Dacă unele costumații s-au făcut remarcate prin bijuterii scumpe, precum cele folosite de Cersei și Daenerys, costumele unor personaje au fost formate din produse achiziționate din magazinele Ikea. Chiar pelerinele membrilor Gărzii de Noapte (Night Watch) sunt covoare Ikea, după cum a mărturisit Michele Capton în timpul unei prezentări la muzeul Getty din Los Angeles. Covoarele au fost tăiate, colorate apoi distruse parţial pentru a arăta ca nişte haine medievale reale.

“Pelerinele sunt de fapt covoare de la Ikea”, a declarat designerul Michele Clapton, citat de The Independent. “Utilizăm tot ce se poate. Am tăiat şi am ras covoarele adăugând elemente de piele… Îmi doresc ca publicul să poată aproape simţi mirosul costumului,” a adăugat Clapton.

”Urzeala Tronurilor” este un serial de televiziune produs de HBO sub forma unei fantezii medievale, pe baza romanelor scrise de George R. R. Martin în seria ”Cântec de gheaţă şi foc”. Serialul prezintă aventurile dramatice şi intrigile la care participă membrii familiilor Stark, Lannister, Baratheon şi Targaryen, care vor să cucearască Tronul de Fier din regatul Westeros.

Serialul a devenit un veritabil fenomen social, fiind extrem de apreciat de telespectatori pentru interpretările actorilor, complexitatea personajelor, evoluţia firului narativ şi decorurile spectaculoase. ”Urzeala tronurilor” a câştigat şi numeroase trofee importante, inclusiv 26 premii Emmy.

La rândul lor, cărţile din seria ”Cântec de gheaţă şi foc” s-au vândut în peste 60 de milioane de copii pe plan mondial şi au fost traduse în 45 de limbi.