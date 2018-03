Angelina Jolie pe covorul rosu, alaturi de fiicele ei. Shiloh, tunsa si imbracata ca un baietel

Actrita in varsta de 42 de ani a fost sustinuta de fiicele sale la o gala de film, unde a fost premiata.

Toti ochii au fost atintiti asupra lui Shiloh, fiica Angelinei Jolie si a lui Brad Pitt. In varsta de 11 ani, micuta a uimit pe toata lumea cu lookul sau. Tunsa ca un baietel si imbracata ca unul, Shiloh parea Brad Pitt in miniatura. Fetita nu s-a dezlipit de mama sa in cadrul evenimentului. Micuta cu trasaturi superbe a imbracat un costum masculin, negru, cu camasa alba si a incaltat pantofi sport negri.

Zahara, fiica adoptata de Angelina, in varsta de 13 ani a ales un top negru, cu dantela, pantaloni negri si botine. Angelina Jolie a stralucit intr-o superba rochie metalizata, semnata Atelier Versace, pe care a asortat-o cu pantofi stiletto, nude.

Angelina Jolie a dezvaluit in trecut ca isi incurajeaza copiii sa adopte stilul pe care si-l doresc si ca ei sunt liberi sa ia propriile decizii. Vedeta a recunoscut ca a fost la psiholog cu fetita sa mai mare, pentru a o intelege mai bine, si a hotarat sa o lase sa traiasca asa cum vrea ea. “Vrea sa fie baiat”, spunea actrita intr-un interviu.

Procesul de schimbare al lui Shiloh a inceput pe cand avea numai 3 ani, atunci cand a renuntat la hainele de fete. Angelina spunea ca fata le-a cerut si si fratilor sai sa ii spuna “John”.

“Ii place foarte mult sa poarte treninguri si costume. Deci, cel mai adesea, poarta un costum cu cravata si o jacheta sau un trening. Vrea sa fie baiat. Asa ca a trebuit sa ii tundem parul. Ii plac numai lucrurile de baieti. Crede ca este la fel ca fratii ei”, povestea Angelina.

“Eu cred ca este fascinanta prin alegerile pe care le face. Nu sunt genul de parinte care sa isi forteze copilul sa faca ceea ce nu vrea. Asta ar insemna sa fiu un parinte rau. Copiii ar trebui sa fie lasati sa se exprime, fara sa ii judecam, pentru ca asta este o parte importanta din procesul lor de maturizare”, spunea mai demult Angelina Jolie.

