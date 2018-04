Scriitorul si jurnalistul Stelian Tanase si fostul ministru Andrei Marga vor veni la Salonul International de Carte „Alma Mater Librorum”

Evenimentul va avea loc pe 3 si 4 mai si va aduce la Suceava edituri si case editoriale de prestigiu din Romania, Ucraina si Republica Moldova. Stelian Tanase si Andrei Marga vor avea intalniri cu publicul sucevean pe 3 mai, la Universitate.

In zilele de 3 si 4 mai se va desfasura a V-a editie a Salonului International de Carte „Alma Mater Librorum”, organizat de Universitatea „Stefan cel Mare” – Biblioteca USV, in parteneriat cu Primaria Suceava si Consiliul Local Suceava si care va celebra Centenarul Marii Uniri 1918-2018.

Peste 25 de edituri si case editoriale din România, Republica Moldova si Ucraina si-au anuntat participarea cu standuri de carte, lansari si prezentari de carte, intâlniri cu autori, dialoguri cu studentii, profesorii si publicul larg din Suceava.

Anul acesta, Editura Tritonic din Bucuresti va fi Invitatul de onoare al Salonului International de Carte. Printre editurile prezente la Suceava la inceputul lunii mai se numara Editura Academiei Române, Editura Didactica si Pedagogica, Memorialul Ipotesti – Centrul National de Studii „Mihai Eminescu”, Editura „Junimea” din Iasi, Editura „Curtea Veche” Bucuresti, Editura „Cygnus” Suceava, Editura „Niculescu” Bucuresti, edituri universitare din Iasi, Cernauti, Chisinau, Bucuresti, Suceava, case editoriale din Iasi, Suceava, edituri cu carte religioasa s. a.

La Salon vor avea loc lansari de carte in prezenta oaspetilor speciali, profesorul universitar dr. Andrei Marga si scriitorul-jurnalist Stelian Tanase, organizarea standului Cartile Voronetului, prezentarea Editurii Didactice si Pedagogice. Stelian Tanase (foto) se va intalni cu publicul pe 3 mai, la Universitate, de la ora 12.00, pe tema „100 de ani de la Marea Unire”, iar Andrei Marga, in aceeasi locatie, de la ora 15.30, va aborda subiectul „Reafirmarea identitatilor in Europa”.

In cadrul Salonului de Carte se vor desfasura si manifestari artistice. Astfel, joi, 3 mai, de la ora 18:00, iubitorii de muzica vor putea asista la concertul extraordinar de pian si violoncel Edit Arva si Emerich Gherca, la Auditorium-ul „Joseph Smith”, iar amatorii de teatru pot merge in aceeasi zi, de la ora 19.00 la spectacolul „Trei surori”, de Anton Pavlovici Cehov, la Teatrul Municipal „Matei Visniec”, partener in organizarea Salonului International de Carte de la USV.

Vineri, 4 mai, de la ora 11:00, in Sala Mare a Primariei Municipiului Suceava va avea loc sedinta festiva, cu participarea Editurii Nicodim Caligraful – Manastirea Putna, a Profesorului univ. dr. Mihai Iacobescu, cu volumul „Scrisori din Bucovina”, si a Profesorului Andrei Marga, cu volumele „Ordinea viitoare a lumii” – Editura Niculescu, 2017 si „Ratiune si vointa de ratiune” – Editura Academiei Române, 2017. (O.S.)