Sorana Cirstea produce o mare surpriza la Madrid si o elimina pe Madison Keys

Sorana Cirstea a facut un meci minunat la Madrid si s-a calificat in turul secund la Mastersul de 1000 de puncte patronat de Ion Tiriac, dupa ce a trecut de una dintre favoritele turneului din Spania, Madison Keys.

Scorul a fost 3-6, 6-4, 6-1, dupa o ora si 45 de minute de joc.

Primul set a fost unul controlat din primul minut si pana la ultimul de sportiva din SUA, locul 14 mondial si favorita 13 in Spania, fosta finalista de Grand Slam la US Open. Un 6-3 venit dupa multe greseli facute de Sorana Cirstea, care a avut mari probleme in special pe serviciul sau.

Dar mansa secunda a fost una in care Sorana si-a revenit, si-a ridicat mult nivelul si, profitand, ce e drept si de multele erori nefortate facut de Madison, a putut sa reintre in joc.

La capatul a 43 de minute, Sorana Cirstea ridica fericita bratele in aer si trimitea partida intr-un decisiv poate nesperat la scorul de 6-3, 3-3, imediat dupa ce Keys facuse rebreakul de dupa 2-3.

Pentru Cirstea era al 10-lea meci din ultimele 12 care se incheia in set decisiv.

Si a fost un set decisiv cu o singura jucatoare aflata pe teren, e vorba de fosta sfertfinalista de la Roland Garros din 2008, Cirstea, nascuta la Targoviste, actualmente 93 WTA, care nu i-a dat nicio sansa sportivei din America.

A fost 6-1, iar partida s-a terminat dupa aproape doua ore de joc, urmand ca in turul II Sorana sa dea piept cu Caroline Garcia din Franta, o adevarata revansa pe care o putem lua in fata Hexagonului dupa eliminarea Romaniei in semifinalele Fed Cup.

