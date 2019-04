Simona Halep s-a retras de la Stuttgart, dupa ce s-a accidentat in meciul cu Garcia de la Fed Cup

Simona Halep a hotarat sa se retraga din turneul de la Stuttgart, programat in aceasta saptamana in Germania.

Sportiva noastra a invocat o accidentare suferita in duelul cu Franta din semifinalele Fed Cup.

“M-am accidentat in primul set cu Garcia. Nu am fost pregatita sa joc aici. Sunt epuizata si mental deoarece am dat totul cu Franta. Vreau sa pun sanatatea pe primul loc. Este suficient timp sa ma refac pana la Madrid. Vreau sa merg acasa si sa ma relaxez”, a spus Simona intr-o conferinta de presa.

“Am fost foarte trista in ultimele doua zile, acum trebuie sa ma refac fizic si psihic si sa revin pe teren. Sunt dezamagita ca nu pot sa joc la Stuttgart, dar am jucat deja trei meciuri pe zgura si stiu ca nivelul meu este ridicat. Nu ma va demoraliza faptul ca m-am retras de la Stuttgart. In urmatoarele zile voi merge acasa si nu voi face nimic. Vreau sa-mi reincarc bateriile!”, a adaugat Simona.

Sportiva noastra a disputat trei meciuri epuizante in doar doua zile la Fed Cup si s-a resimtit profund, nefiind capabila sa mai vina nici la conferinta de presa de la Rouen.

Simona urma sa intre direct in turul doi la Stuttgart, dar acum va pierde 100 de puncte WTA.

Revenirea Simonei in circuit este asteptata asadar pentru data de 6 mai, cand incepe turneul de la Madrid.