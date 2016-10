Simona Halep, invinsa de Angelique Kerber la Turneul Campioanelor

Simona Halep a fost invinsa de Angelique Kerber in cel de-al doilea meci de la Turneul Campioanelor din Singapore.

Sportiva noastra a pierdut partida cu 4-6, 2-6, in Grupa Rosie din Singapore, dupa un joc slab facut.

Chiar si asa, Simona pastreaza sanse pentru calificarea in semifinalele Turneului Campioanelor, printr-o victorie in meciul de joi cu Cibulkova.

Kerber, ocupanta locului unu in clasamentul WTA, a fost mult mai agresiva si si-a asumat mai multe riscuri, in timp ce Simona a impartit momentele bune cu cele mai slabe.

Nemtoaica a inceput mai bine, a avut 3-1 in primul set, dar Simona a gasit puterea sa revina. Romanca a condus cu 4-3 si a fost aproape sa faca break pentru a conduce cu 5-3.

Nu a reusit insa sa converteasca o minge de break, iar Kerber a egalat la patru. Simona si-a pierdut imediat serviciul si a cedat primul set cu 4-6.

Kerber a avut un start bun si in setul secund, in care Simona a parut lipsita de concentrare si mereu cu gandul la sansa irosita in primul act.

Locul 1 WTA nu a mai avut astfel nicio problema in a obtine victoria, profitand si de greselile nefortate comise de Simona.

In partida urmatoare, programata joi, Simona o va intalni pe Dominika Cibulkova, in timp ce Angelique Kerber se va duela cu Madison Keys. Orele de start nu au fost stabilite deocamdata.

Simona se vede astfel nevoita sa astepte ultima partida pentru a forta calificarea in semifinalele Turneului Campioanelor. O victorie cu Cibulkova ar trebui sa-i fie suficienta Simonei pentru a accede in semifinale.

In schimb, Kerber va fi calificata inca de marti in cazul in care Cibulkova o va invinge pe Madison Keys, in partida ce incepe dupa ora 16:30.

In urma acestui esec, Simona ramane cu un cec in valoare de 304 mii de dolari garantat la Turneul Campioanelor.