Simona Halep avanseaza la Rogers Cup dupa un meci cu final de infarct

Simona Halep s-a calificat cu mari emotii in optimile de finala ale turneului de la Rogers Cup.

Sportiva noastra a trecut in trei seturi de americanca Jennifer Brady (76 WTA), scor 4-6, 7-5, 7-6 (5).

La prima aparitie intr-un meci de simplu dupa victoria de la Wimbledon, Simona a acuzat lipsa ritmului de joc si a avut o evolutie oscilanta.

Simona nu a reusit sa profite in primul set de sansele de break avute, iar Brady a reusit sa treaca in avantaj desi nu a stralucit. Din setul secund, Simona si-a ridicat nivelul, a fost mai precisa si a trimis meciul in decisiv. Sportiva noastra a acuzat dureri la gambe, a primit ingrijiri medicale, dar chiar si asa a inceput excelent decisivul. Simona a condus cu 4-0 si se parea ca se indreapta spre o victorie facila, dar a fost egalata imediat de Brady, care a condus cu 5-4. Din acel moment a inceput o lupta incredibila pentru fiecare minge, iar punctele s-au jucat la intensitate maxima. In pofida problemelor fizice, Simona a fost mai puternica si a obtinut o victorie muncita la tie-break.

In optimile de finala, Simona se va duela cu invingatoarea dintre Svetlana Kuznetsovasi Donna Vekic.

Partida din optimi va avea loc joi, la o ora ce nu a fost stabilita momentan de organizatori. Amintim ca Simona a castigat anul trecut turneul din Canada, astfel ca are o presiune in plus. (Ziare.com)