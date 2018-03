Monica Niculescu produce surpriza si se califica in turul trei la Miami

Monica Niculescu a produs surpriza in turul doi de la Miami si s-a calificat in runda viitoare dupa o victorie in fata Magdalenei Rybarikova.

Sportiva noastra a eliminat-o pe favorita numarul 17 dupa o victorie cu 6-3, 6-3.

Partida a durat o ora si 36 de minute, iar Monica a reusit sa fie mai calma in momentele cheie.

Dupa acest succes, Monica se va duela in turul trei cu invingatoarea dintre Alja Tomljanovici si Sloane Stephens.

Confruntarea va avea loc cel mai probabil sambata, la o ora ce nu a fost stabilita deocamdata de organizatori.

Aflata pe locul 70 in clasamentul WTA, Monica va face un salt destul de important dupa rezultatele de la Miami.