Irina Begu produce surpriza la Madrid si o elimina pe Jelena Ostapenko

Irina Begu s-a calificat sambata seara in turul doi al turneului de la Madrid, dupa o victorie superba in fata Jelenei Ostapenko.

In ultima partida a zilei la competitia din capitala Spaniei, reprezentanta noastra a facut un meci aproape perfect si s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 6-3.

O ora si 24 de minute a durat prima intalnire directa dintre Irina Begu si Jelena Ostapenko.

Ocupanta locului 36 in clasamentul WTA i-a predat o lectie de tenis favoritei numarul 5, care n-a gasit solutii la serviciul si loviturile excelent plasate al romancei in varsta de 27 de ani.

Dupa calificarea in runda a doua a turneului patronat de Ion Tiriac, Irina si-a asigurat un cec in valoare de 32.260 de euro si 65 de puncte in clasamentul WTA.

In turul urmator, Irina o va intalni pe castigatoarea meciului dintre Mihaela Buzarnesu si Maria Sharapova, programat duminica, in jurul orei 16:00.

ziare.com