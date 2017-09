Horia Tecau si Jean Julien Rojer castiga finala de dublu de la US Open

Horia Tecau si Jean Julien Rojer au castigat finala de dublu de la US Open, dupa ce au trecut de favoritii numarul 11, Marc si Feliciano Lopez.

Tecau s-a impus in premiera la US Open dupa o victorie cu 6-4, 6-3, la capatul unui meci foarte spectaculos.

Primul set a fost dramatic, in care ambele perechi au aratat un tenis foarte bun si intensitatea jocului a fost ridicata.

S-a mers cap la cap, dar Tecau si Rojer au reusit sa-si adjudece primul set cu un break in ultimul game.

In setul secund, Tecau si Roger au trecut de un moment psihologic important in primul game, ce a durat mai bine de zece minute, in care au salvat trei mingi de break.

Si-au facut insa serviciul, iar apoi au defilat pentru castigarea turneului de la US Open.

Tecau si Rojer vor imparti un cec in valoare de 675 de mii de dolari, in timp ce invinsii vor primi 340 mii de dolari.

Horia Tecau mai are in palmares un singur turneu de Grand Slam la dublu, in 2015, la Wimbledon.

In aceasta noapte, Horia Tecau va juca si in semifinale la dublu mixt, alaturi de Coco Vandeweghe, impotriva Martinei Hingis si a lui Jamie Murray.