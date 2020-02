Halep, victorie la Dubai, dupa un thriller cu tie-break in decisiv si un public ca la fotbal

Simona Halep, favorita 1, s-a calificat in sferturile de finala de la Dubai dupa o victorie muncita in meciul cu tunisianca Ons Jabeur (45 WTA).

Sportiva noastra s-a impus in trei seturi, scor 1-6, 6-2, 7-6 (9-7), avand o revenire fantastica.

Ea nu mai jucase niciun meci dupa semifinala de la Australian Open si aceasta prima partida nu a fost ceea ce isi dorea, cu o adversara care loveste puternic, e creativa si ca la ea acasa, toata suflarea din tribune reactionand ca la fotbal ori ca la Fed Cup, cu fluieraturi si huiduieli, bucurandu-se excesiv la greselile adversarei.

Sportiva noastra a avut o evolutie foarte stearsa la inceputul meciului si a pierdut primul set clar, cu 6-1, in doar 25 de minute.

Simona a fost extrem de pasiva, parea sa nu fi intrat in partida, a reusit doar doua lovituri castigatoare in primul set si i-a permis lui Jabeur sa-si faca jocul.

Lucrurile s-au schimbat insa din setul secund, cand Simona a fost mult mai determinata, a avut un ritm mai bun, a adoptat o tactica ofensiva si a trimis meciul in set decisiv.

Inainte de intrarea in setul decisiv, Simona a cerut interventia fizioterapeutului deoarece a acuzat dureri la spate.

Revenita pe teren, Simona a jucat un tenis total si a condus cu 4-1, dar apoi s-a prabusit inexplicabil. Jabeur a servit pentru meci, dar Simona a facut un break la zero si s-a impus in cele din urma la tie-break. A salvat o minge de meci, dar in cele din urma a avansat in turneu!

In sferturile de finala, Simona se va duela cu bielorusa Aryna Sabalenka, aflata pe locul 13 in clasamentul WTA.

Partida va avea loc joi, dupa ora 18:30.

Scorul intalnirilor precedente este 2-1 in favoarea Simonei, dar bielorusa a castigat ultima disputa, anul acesta la Adelaide.