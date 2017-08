FCSB, norocoasa la tragerea la sorti a grupelor Europa League

FCSB si-a aflat vineri dupa-amiaza adversarele pe care le va intalni in grupele Europa League.

Vicecampioana Romaniei, ‘cazuta’ in Europa League dupa ce a fost eliminata de Sporting Lisabona in playoff-ul Ligii Campionilor, a fost repartizata in Grupa G, alaturi de Viktoria Plzen (Cehia), Hapoel Beer-Sheva (Israel) si Lugano (Elvetia).

Trupa pregatita de Nicoale Dica a fost plasata in urna a doua si se poate considera norocoasa dupa aceasta tragere la sorti.

Din prima urna, FCSB a evitat echipe de top, precum Arsenal, AC Milan sau Lazio, urmand a o intalni din nou pe Viktoria Plzen, pe care a eliminat-o in turul III preliminar al Ligii Campionilor, dupa 2-2 la Bucuresti si 4-1 in Cehia.

Din urna a 3-a a fost repartizata campioana Israelului, Hapoel Beer-Sheva, si ea eliminata din preliminariile Ligii Campionilor, in timp ce elvetienii de la FC Lugano, locul 3 in editia precedenta de campionat, au venit din urna a 4-a.

Partidele din grupe se vor disputa in perioada 14 septembrie – 7 decembrie.

Iata componenta celorlalte grupe:

GRUPA A: Villarreal, Maccabi Tel-Aviv, Astana, Slavia Praga.

GRUPA B: Dinamo Kiev, Young Boys, Partizan Belgrad, Skenderbeu.

GRUPA C: Sporting Braga, Luogorests, Hoffenheim, Istanbul Basaksehir.

GRUPA D: AC Milan, Austria Viena, Rijeka, AEK Atena.

GRUPA E: Olympique Lyon, Everton, Atalanta, Apollon.

GRUPA F: FC Copenhaga, Lokomotiv Moscova, Sheriff, Zlin.

GRUPA H: Arsenal, BATE Borisov, Koln, Steaua Rosie.

GRUPA I: FC Salzburg, Olympique Marseille, Vitoria Guimaraes, Konyaspor.

GRUPA J: Athletic Bilbao, Hertha Berlin, Zorya, Ostersund.

GRUPA K: Lazio, Nice, Zulte, Vitesse.

GRUPA L: Zenit St. Petersburg, Real Sociedad, Rosenborg, FK Vardar.