Cupa Mondiala 2018: Rusia castiga cu 5-0 meciul de deschidere cu Arabia Saudita

Rusia a castigat meciul de deschidere de la Cupa Mondiala 2018, scor 5-0, in fata Arabiei Saudite, in Grupa A a turneului final.

Sub privirile a aproximativ 78 de mii de spectatori, Rusia a debutat cu dreptul la turneul final pe care il organizeaza.

In pofida scorului, partida de la Moscova nu a excelat in spectacol, iar rusii s-au impus dupa ce au speculat mai bine gafele din defensiva adversa.

Arabia Saudita a avut un joc de posesie si a parut mult sub miza unui asemenea joc.

Scorul a fost deschis in minutul 12, de Gazinsky, care a marcat la debutul in echipa nationala cu o lovitura de cap.

Rusii au facut 2-0 cu doua minute inainte de pauza, cand Cheryshev, intrat din postura de rezerva, a marcat cu un sut sub bara.

In partea secunda, sauditii nu au dat semne de revenire, iar Dzyuba a punctat in minutul 71 cu o lovitura de cap, la prima atingere de balon.

In prelungiri am mai avut doua goluri, reusite de acelasi Cheryshev, care a marcat cu un sut superb sub transversala, si de Golovin, din lovitura libera.

In celalalt meci din Grupa A se vor intalni Egipt si Uruguay, vineri de la ora 15:00.

Rusia va intalni in etapa a doua Egipt, pe 19 iunie de la ora 21:00, iar Arabia Saudita se va duela cu Uruguay, pe 20 iunie de la ora 18:00.

ziare.com