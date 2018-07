Croatia e in semifinale la Mondiale, dupa ce elimina Rusia la penaltiuri

Croatia este a patra si ultima semifinalista a Mondialului din 2018, formatia lui Zlatko Dalic obtinand biletele pentru penultimul act dupa un meci de vis cu gazda Rusia.

1-1 a fost scorul la finalul timpului regulamentar, 2-2 a fost scorul dupa prelungiri si 3-2 pentru croati dupa penaltiuri.

Debutul de meci a fost destul de echilibrat. Rusii au inceput mai bine, insa croatii au reusit sa ii puna la respect relativ repede cu o posesie prelungita. Au lipsit insa ocaziile importante la cele doua parti si parea ca ne indreptam spre o partida destul de plictisitoare.

Ne-a contrazis Cheryshev, care a deschis scorul in minutul 31 cu un sut superb, din afara careului, care l-a lasat fara replica pe Subasic.

Kramaric a restabilit egalitatea inainte de pauza, punand bine capul la centrarea lui Mandzukic, astfel ca scorul la pauza a fost 1-1.

Dupa o repriza secunda fara goluri, dar in care croatii au luat la tinta bara, am intrat in prelungiri, acolo unde Vida a lovit primul in minutul 101 si soarta calificarii parea jucata.

Mario Fernandes, brazilianul naturalizat de rusi, a egalat totusi cu cinci minute inainte de final si a trimis partida la loteria penaltiurilor.

Rusii au ratat prin Smolov, cu o “scarita” ratata complet, si Fernandez – sut puternic pe langa poarta – iar Rakitic a marcat golul calificarii Croatiei in semifinale, acolo unde asteapta deja Anglia.

ziare.com