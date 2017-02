Un camion a intrat in multime la New Orleans: 28 de raniti

Un camion a intrat in multime sambata seara la New Orleans, in Statele Unite. Cel putin 12 persoane care asistau la o parada de Mardi-Gras au fost grav ranite, anunta presa locala, citata de agentiile de presa internationale.

Potrivit serviciilor politiei locale, evenimentele s-au produs la intersectia strazilor Orleans si Carrollton, in cursul paradei The Endymion, una dintre cele mai populare parade din New Orleans cu prilejul Mardi-Gras (inainte de intrarea in postul Pastelui Catolic).

Serviciile de prim-ajutor au anuntat 28 de raniti, dintre care 12 in stare critica.

Canalul de televiziune WWL-TV a anuntat ca cel putin un suspect a fost arestat la locul tragediei.

Alte media locale au informat ca soferul care se afla la volanul camionului parea sub sa fie in stare de ebrietate.

Potrivit politiei, teza unui act terorist a fost indepartata.

Amintim ca un incident asemanator a avut loc tot sambata, in orasul german Heidelberg. Trei oameni au fost raniti dupa ce un barbat a intrat cu masina intr-o zona pietonala.

Soferul a fost impuscat de politisti dupa ce a fugit de la fata locului, relateaza BBC. Barbatul a fost doar ranit, fiind apoi retinut.