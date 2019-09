Tariceanu si-a depus demisia de la sefia Senatului. Cu ce propuneri vin partidele pentru a doua functie in stat

Calin Popescu Tariceanu si-a depus, luni, la Biroul Permanent, demisia de la sefia Senatului.

Liderul ALDE urmeaza sa isi anunte decizia si sa citeasca textul acesteia in plenul Senatului, care incepe la ora 16:00, moment in care postul va fi vacantat.

Calin Popescu Tariceanu anuntase inca de saptamana trecuta, dupa retragerea ALDE de la guvernare, ca isi va da demisia din functia de presedinte al Senatului la inceputul sesiunii.

“Cred ca este mai corect astazi sa ne despartim civilizat si sa trecem in Opozitie. Am decis sa renunt si la candidatura la prezidentiale si luni imi voi anunta demisia din functia de presedinte al Senatului”, a anuntat Tariceanu.

Asadar, dupa demisia lui Tariceanu urmeaza sa fie ales un alt presedinte al Senatului, iar social-democratii propun ca posibile variante pe Cristian Dumitrescu sau Ecaterina Andronescu, au precizat surse politice pentru Mediafax.

Digi24 spune ca functia este dorita si de social democratii Nicolae Moga, Titus Corlatean sau Robert Cazanciuc.

De asemenea, surse politice au declarat pentru Mediafax ca Biroul Executiv al PNL ar putea decide in sedinta de luni desemnarea Alinei Gorghiu pe aceasta functie, iar unele partide din Opozitie ar putea sustine nominalizarea PNL. PMP si-ar fi exprimat intentia in acest sens, conform surselor politice.

Dar liberalii au evitat in sedinta de luni a partidului sa stabileasca pe cine propun pentru sefia Senatului. Alina Gorghiu, nume vehiculat pentru acest post, a spus insa ca spera ca toata Opozitia sa sustina candidatul PNL.

“Ma astept ca toti colegii din Senat care nu sunt din PSD sa inteleaga ratiunea sustinerii unui candidat al Opozitiei. Imi doresc sa vad cati mai multi senatori care sa inteleaga ca functie de presedinte al Senatului e o pozitie care sa insemne crearea premiselor de a avea o motiune de cenzura incununata de succes”, a spus Alina Gorghiu la Digi24.

Potrivit regulamentului Senatului, presedintele acestei Camere e ales prin vot secret, cu buletine pe care sunt inscrise, in ordinea descrescatoare a marimii grupului parlamentar, numele si prenumele candidatilor propusi de liderii grupurilor parlamentare.

Ulterior, fiecare grup parlamentar poate face o singura propunere si va fi declarat presedinte al Senatului candidatul care a intrunit, la primul tur de scrutin, votul majoritatii senatorilor prezenti.

Insa pana la numirea unui nou sef al Senatului va fi numit un interimar, iar Viorica Dancila a spus ca PSD are vicepresedinti care pot prelua functia.

“Nu am discutat (in sedinta CEx – n.r.) despre presedintia Senatului. Sa-si depuna demisia domnul Tariceanu, asa cum a spus domnia sa, si apoi vom discuta despre nume. Avem vicepresedinti care pot asigura interimatul. Vom discuta in cadrul reuniunii pe care o vom avea cu senatorii”, a spus Dancila.

