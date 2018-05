Tariceanu a fost achitat in procesul de marturie mincinoasa. Decizia nu e definitiva

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost achitat in dosarul in care a fost trimis in judecata pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului. DNA cerea o sentinta de 3 ani de inchisoare, in timp ce politicianul a spus ca este nevinovat si a pledat pentru achitare.

Magistratii de la Inalta Curte care au judecat cauza au decis schimbarea incadrarii din marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului in marturie mincinoasa si apoi achitarea politicianului.

Decizia nu este definitiva si poate fi contestata la Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte in termen de 10 zile.

Dosarul era pe rolul instantei din iulie 2016. Completul care a dat sentinta a fost format din judecatorii Constantin Epure (presedinte), Stefan Pistol si Geanina Arghir.

Constantin Epure a intrat in componenta completului in septembrie 2017, dupa ce judecatoarea Ana Maria Dascalu s-a pensionat. Dupa schimbarea componentei instantei, magistratii au readministrat o parte din probatorii.

La ultimul termen al procesului, procurorul DNA a pus concluzii pentru condamnare doar pentru marturie mincinoasa si a cerut 3 ani de inchisoare. Motivul: la inceputul anului, Completul de 5 judecatori l-a condamnat definitiv, intr-un caz similar, pe fostul consilier al Alinei Bica, Ionut Florentin Mihailescu. Sentinta in cazul acestuia: 1 an si 6 luni cu suspendare pentru marturie mincinoasa si achitare pentru favorizarea faptuitorului.

Cazul a avut 16 termene, in care au fost audiati mai multi politicieni sau VIP-uri, cum ar fi fostul premier Victor Ponta, fostul ministru Serban Mihailescu, afaceristul Dan Andronic, milionarul Remus Truica, avocatul Robert Rosu, “printii” Lia A Romaniei si Paul Al Romaniei sau fosta sotie a lui Tariceanu, Ioana Valmar.

Practic, potrivit DNA, Tariceanu nu ar fi spus adevarul sau tot ce stia, in 2016, atunci cand a fost audiat in calitate de martor in dosarul privind retrocedarea Fermei Baneasa catre “printul” Paul. In acest caz erau vizati mai multi fosti colaboratori sau apropiati ai lui Tariceanu, printre care consultantul Tal Silberstein, afaceristii Moshe Agavi si Dan Andronic sau fostul sau consilier guvernamental, Marius Marcovici.

In esenta, Tariceanu ar fi mentionat in mod nereal ca nu a avut cunostinta despre:

- retrocedarea catre Paul Al Romaniei a unor suprafete de teren in Baneasa (fosta ferma regala) si Snagov (trunchiul de padure Fundul Sacului);

- implicarea israelienilor Tal Silberstein, Beny Steinmetz, Moshe Agavi si a altor persoane in procedurile de retrocedare;

- actele de vanzare-cumparare vizand aceste bunuri.

Atunci cand a fost intrebat de ce a discutat cu Silberstein, Andronic sau Truica despre aceste retrocedari, referitor la taxele notariale privind tranzactionarea imobilelor, presedintele Senatului nu ar fi spus tot ce stia.

“Totodata, inculpatul Popescu Tariceanu Calin Constantin Anton a afirmat in mod nereal ca nu l-a prezentat/introdus pe Tal Silberstein altor politicieni din Romania”, arata DNA.

