Taifunul Hagibis face ravagii in Japonia: 26 de morti, 18 disparuti

Cel putin 26 de persoane au murit si alte 18 sunt date disparute dupa cel mai puternic taifun care a lovit Japonia in ultimele decenii, paralizand Tokyo, provocand revarsarea raurilor care au dus la evacuarea a milioane de oameni inainte de a se indrepta spre coasta de nord-est a Japoniei, potrivit Reuters.

Locuitori si-au pierdut viata in alunecari de teren, s-au inecat in case sau in vehicule luate de apa, intre care si un copil al carui trup a fost gasit intr-un rau.

“In prezent, 110.000 politisti, pompieri, membri ai Garzii de Coasta si militari ai Fortelor de autoaparare fac tot posibilul in operatiunile de cautare si de salvare, iar acest lucru va continua toata noaptea”, a declarat premierul japonez Shinzo Abe.

Printre acestia, 31.000 de militari, sprijiniti de 130 de aeronave. Imagini difuzate de NHK aratau un elicopter pe cale sa salveze locuitori aflati pe acoperisuri in regiunea Nagano.

In Kawagoe (nord-vestul Tokyo), echipele de salvare evacuau cu ajutorul barcilor pneumatice persoane in varsta, unele dintre ele in scaune cu rotile, dintr-un azil care fusese inundat.

Taifunul Hagibis era asteptat sa se indrepte spre mare duminica seara, dupa ce s-a abatut pe coasta de nord-est si pe insula nordica Hokkaido.

Autoritatile au emis avize si ordine de evacuare pentru peste sase milioane de oameni in Japonia, in timp ce furtuna a dezlantuit cele mai puternice ploi si vanturi in ani. Aproximativ 100 de raniti au fost raportati pana acum, in timp ce peste 270.000 de gospodarii au ramas fara curent electric, a anuntat NHK.

Furtuna, despre care Guvernul a spus ca ar putea fi cea mai puternica furtuna care va lovi Tokyo din 1958, a adus precipitatii record in multe zone, inclusiv in localitatea Hakone, in ultimele 24 de ore.

Hagibis, care inseamna “viteza” in limba filipineza, a ajuns sambata seara pe insula principala din Japonia, Honshu.

Un cutremur cu magnitudinea 5,7 a zguduit Tokyo la scurt timp dupa aceea.

