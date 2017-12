Regele Mihai a fost inmormantat. Zeci de mii de oameni si-au luat ramas bun de la el

Zeci de mii de romani au fost azi alaturi de regele Mihai, pe ultimul drum al Maiestatii Sale. Oamenii au aplaudat, au strigat numele regelui si au facut covor de flori in fata cortegiului funerar.

Dimineata, in jurul orei 10:00, un scurt serviciu religios a fost oficiat in Sala Tronului de la Palatul Regal, unde au fost prezenti familia si numerosi oficiali. Dupa aceea, sicriul a fost scos din Sala Tronului si a avut loc o slujba religioasa in fata Palatului Regal, unde mii de oameni asteptau in strada.

Apoi s-a format un cortegiu funerar, care a mers pe jos, pe traseul Piata Palatului Regal – Calea Victoriei – Splaiul Independentei – Piata Unirii – Intrarea pe Dealul Mitropoliei, pana la Catedrala Patriarhala, unde a avut loc slujba de inmormantare.

Cortegiul funerar a fost intampinat pe tot drumul de zeci de mii de romani care aruncau flori inspre sicriu, sscandau “Regele Mihai” si au aplaudat aproape tot drumul parcurs pana la Catedrala Patriarhala. In spatele familiei si oficialitatilor, romanii s-au grupat si si-au condus Regele pe ultimul drum.

De la Catedrala Patriarhala, regele Mihai a fost dus la Gara Regala Baneasa, pe ruta Piata Unirii, Piata Universitatii, Piata Romana, Arcul de Triumf, Sos. Kiseleff, Sos. Bucuresti-Ploiesti. De aici a fost transportat cu Trenul Regal, de la Bucuresti la Curtea de Arges, unde a fost inmormantat.

Odată cu trecerea sa la cele veșnice, Regele Mihai încheie o dinastie care a făcut România Mare, care a adus modernitatea, civilizația și a pus acest popor în rândul marii familii europene. Regele Mihai a murit și lasă în urmă un popor îndurerat care se întreabă și acum: oare cum ar fi fost România postdecembristă sub sceptrul monarhic? O întrebare care-a stăruit în sufletele zecilor de mii de oameni care au stat cu orele la coadă pentru a-i aduce un ultim omagiu. Azi, România își ia adio de la Regele Mihai și măcar acum, în ultimul ceas, o face cu onoare. Majestatea Sa e condusă pe ultimul drum cu tot fastul unui șef de stat. În aceste vremuri grele, de răscruce pentru țara noastră, trecerea în istorie a Regelui Mihai ar putea să fie un moment de deșteptare a conștiinței naționale.