Prima dezbatere Clinton-Trump a fost presarata cu insulte si atacuri la persoana

Prima dezbatere electorala televizata dintre prezidentiabilii din SUA, Donald Trump si Hillary Clinton, a fost presarata de insulte, atacuri si acuzatii fara acoperire. Multe din acestea au aparut pe taram economic, unde discutiile au degenerat rapid.

“Am un sentiment ca voi fi acuzata pentru tot”, a spus inca de la inceput Clinton. “De ce nu?”, a raspuns Trump.

Cei doi au prezentat viziuni total opuse asupra economiei SUA. “Ce fel de tara vrem sa fim? Trebuie sa construim o tara care functioneaza pentru toata lumea, nu doar la varf. Asta inseamna locuri de munca noi. Cresterea salariului minim si plata egala pentru femei”, a promis Clinton.

“Joburile noastre zboara din tara. Zboara in Mexic, uitati ce ne face China”, a replicat Trump, care promite 25 de milioane de locuri de munca, daca va fi ales.

“Planul pe care l-a prezentat Donald ar fi din nou economie orientata de la varf spre baza. De fapt, ar fi cea mai extrema versiune: cele mai mari reduceri de taxe pe care le-am avut vreodata in aceasta tara, pentru cei mai bogati oameni”, a acuzat Clinton.

Evocand pierderea de locuri de munca in industrie in state precum Michigan si Ohio, Trump a subliniat ca Hillary Clinton a facut parte, intr-un fel sau altul, din administratie de 30 de ani. “De ce te gandesti abia acum la aceste solutii?”, a intrebat el.

In plus, Trump a criticat-o pe Clinton pentru politicile comerciale si a avertizat ca ea va aproba un acord comercial controversat cu tarile asiatice, desi i s-a opus in campanie.

“Erai complet in favoarea lui, apoi ai auzit ce spuneam eu, cat este de rau, si ai spus ‘Ei bine, nu pot castiga aceasta dezbatere’, dar stii, daca ai castiga, l-ai aproba”, a declarat republicanul.

Clinton a respins afirmatiile. “Ei bine, Donald, stiu ca traiesti in propria ta realitate, dar nu asa stau lucrurile”, a raspuns ea.

In prima parte a dezbaterii, Clinton a reusit sa il enerveze pe Trump, obligand-l sa intre in defensiva, comenteaza AP. Ea l-a acuzat ca a “facut galerie” pentru prabusirea industriei imobiliare, cand “s-au pierdut 9 milioane de locuri de munca”. Trump a raspuns sec: “Asta se numeste business”.

In plus, Clinton l-a acuzat pe Trump ca priveste incalzirea globala drept o farsa pusa la cale de chinezi, lucru pe care republicanul l-a negat.

Moderatorul a dus, apoi, subiectul la taxe si politici fiscale.

Trump a promis ca isi va face publice taxele platite dupa terminarea auditului, pentru a inlatura suspiciunea ca ascunde datorii neplatite: “Contrar sfatului avocatilor, voi face publice imediat taxele daca Hillary va face publice cele 30.000 de emailuri pe care le-a sters”.

Hillary Clinton ii raspunde zambitoare ca: “Toti candidatii pana acum si-au facut publice datele. Poate nici nu plateste taxe federale. Se stie ca are datorii. Probabil ca nu e atat de entuziast sa arate tarii situatia. Poate nu e atat de bogat pe cat sustine”.

Criticile lui Trump s-au transformat in atacuri personale spre finalul dezbaterii. “Nu are aspectul fizic si nu are rezistenta” pentru a fi presedinte.

Clinton a profitat de ocazie pentru a le aminti alegatorilor despre numeroasele comentarii controversate facute de Trump despre femei. “Acesta este un barbat care le-a numi pe femei porci, natange si caini”, a spus ea.

Aceasta dezbatere, alaturi de urmatoarele doua, pot avea un rol foarte important in alegerea viitorului presedinte al SUA, deoarece in cele mai recente sondaje cei doi candidati sunt clasati la o distanta de doar cateva procente.

ziare.com