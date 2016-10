Ponta pierde in instanta si ramane fara titlul de doctor

Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au respins, vineri, ca neintemeiata, cererea fostului premier Victor Ponta prin care contesta retragerea titlului de doctor decisa de ministrul Educatiei, dupa verdictul de plagiat al tezei de doctorat.

Decizia CAB nu este insa definitiva, putand fi atacata cu recurs in termen de cinci zile, la instanta suprema.

Consiliul General al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) a decis definitiv in vara ca teza de doctorat a lui Ponta este plagiata. Pe 1 august, CNATDCU a trimis Ministerului Educatiei concluziile sale, propunand retragerea titlului academic.

Ulterior, ministrul Educatiei, Mircea Dumitru, a semnat ordinul prin care i-a retras fostului premier titlul de doctor in Drept, acordat de Universitatea Bucuresti in 15 decembrie 2003.

Ponta a contestat atunci decizia. El l-a acuzat pe Mircea Dumitru ca verdictul de plagiat este “pretul murdar” platit de ministrul Educatiei.

“Bineinteles ca am contestat decizia pur politica a noului ministru al Educatiei Mircea Dumitru – de fapt, pretul murdar pe care fostul instructor de pionieri din 1989 l-a platit pentru a ocupa timp de cateva luni scaunul din Guvern (fostul ministru Curaj nu a acceptat sa calce in picioare toate legile pentru a-si pastra functia) “, a scris Ponta atunci pe Facebook, desi cand a primit verdictul de plagiat de la CNATDCU, Ministerul Educatiei era condus de Adrian Curaj.

Daca va pierde definitiv in instanta, Ponta risca sa fie exclus din Baroul Bucuresti si deci sa ramana fara dreptul de a practica avocatura. Mai mult, este posibil ca Ponta sa fie dat in judecata si de catre Camera Deputatilor si Guvern, avand in vedere ca, in calitate de deputat si, respectiv, premier, a primit un spor de 15% la salariu in baza titlului de doctor.

ziare.com