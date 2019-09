Pas inapoi: Teodorovici nu va mai promova proiectul cu inchisoare pentru evaziune pana nu strange semnaturi din mediul de afaceri

Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca momentan nu va mai promova proiectul de lege prin care doreste ca angajatorii care retin impozite si contributii si nu vireaza banii la stat sa mearga la inchisoare.

Teodorovici nu va mai promova proiectul pana nu strange 10.000 de semnaturi din partea mediului de afaceri.

“Ma opresc din promovarea proiectului de lege privind pedeapsa cu inchisoarea pentru evaziune pana vor fi stranse 10.000 de semnaturi de sprijin al lui de catre mediul de afaceri”, a declarat ministrul Teodorovici, citat de Capital.

Eugen Teodorovici a propus ca romanii care retin sau incaseaza si apoi nu platesc la stat contributii si impozite sa poata fi condamnati la inchisoare pentru perioade cuprinse intre 1 si 6 ani. Pedepse similare ar urma sa primeasca si cei care incalca legea neincasand sau neretinand impozitele si contributiile in 30 de zile de la scadenta.

Totusi, acest proiect de lege nu este privit cu ochi buni nici de mediul de afaceri, nici de consultantii fiscali.

In primul rand, spun acestia, termenul stabilit in proiect, de 30 de zile de la termenul scadent, este mult prea scurt. Se poate intampla ca o firma care functioneaza de peste 10 ani si care si-a platit in toata aceasta perioada la timp taxele si impozitele sa intampine la un moment dat probleme cu banii si sa nu isi poata achita contributiile la timp. Este incorect ca patronul sa intre la inchisoare din acest motiv, spun reprezentantii mediului de afaceri si consultantii fiscali.

Mai mult, explica ei, sunt situatii in care firma respectiva intra in incapacitate temporara de plata din cauza ca nu a incasat bani de la client, iar clientul sa fie chiar statul. Iar in proiect nu este specificat ce se intampla in astfel de cazuri.

ziare.com