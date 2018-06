O fetita si parintii ei au fost gasiti morti in casa. De vina pare a fi centrala termica

O fetita de 12 ani si parintii ei au fost gasiti morti, marti seara, intr-o garsoniera din Rovinari, judetul Gorj. Primele indicii arata ca cei trei s-au intoxicat cu monoxidul de carbon degajat de la centrala termica a locuintei.

Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Gorj, Florin Chisim, pompierii au fost solicitati sa intervina la o garsoniera de pe strada 22 Decembrie din orasul Rovinari, pentru salvarea a trei persoane, posibil intoxicate cu gaze.

“Primii sositi la fata locului au fost pompierii din cadrul SVSU Rovinari care au constatat ca in interiorul garsonierei se aflau trei persoane (un barbat in varsta de 39 de ani, o femeie in varsta de 32 de ani si o fetita in varsta de 12 ani) care erau in stare de inconstienta”, a spus Chisim.

Fetita a fost preluata de catre un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean Gorj si transportata la Spitalul din Rovinari, unde medicii au declarat decesul.

De asemenea, echipajele care au intervenit pentru salvarea membrilor familiei au constatat, la fata locului, decesul barbatului in varsta de 39 de ani si al femeii, in varsta de 32 de ani.

Politia Gorj a deschis o ancheta in acest caz.

“Politia Rovinari a fost sesizata prin apelul 112, marti, cu privire la faptul ca intr-un apartament din localitate au fost gasite trei persoane fara semne vitale, familie. Din primele date se pare ca ar fi o scurgere de gaze de la un boiler.

In acest moment nu mai este niciun pericol in imobilul respectiv, echipele de interventie sunt la fata locului, iar politistii efectueaza cercetarea locului faptei pentru stabilirea cu exactitate a imprejurarilor producerii evenimentului”, a declarat Andrei Lazar, purtatorul de cuvant al IPJ Gorj.

Cele trei cadavre au fost transportate la Serviciul de Medicina Legala Gorj pentru efectuarea necropsiei si stabilirea cauzelor exacte ale decesului.

