Motivul pentru care Simona Halep s-a intors in tara doar cu o replica a trofeului castigat la Roland Garros

Simona Halep s-a intors in tara dupa ce a castigat Roland Garros, dar nu a avut alaturi de ea si trofeul castigat la Paris.

Sportiva noastra a primit din partea organizatorilor doar o replica a trofeului primit dupa meci, alaturi de care a putut doar sa se pozeze.

Totul face parte din traditia de la Roland Garros, care nu permite ca jucatorii sa primeasca definitiv trofeul original, nici la feminin si nici la masculin.

In cazul fetelor, cupa originala Suzanne Lenglen are 5,3 kilograme si este din argint masiv si dateaza din 1979. De atunci, in fiecare an, campioanele s-au putut doar poza cu trofeul, deoarece acasa au primit niste replici mai mici.

Acest lucru este valabil si la celelalte turnee de Grand Slam, dar nu si la celelalte turnee din circuit, care le ofera anual jucatorilor trofeul original.

Simona Halep a castigat turneul de la Roland Garros dupa ce a invins-o in finala pe americanca Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1.

Sportiva noastra a ajuns astfel la primul turneu de Grand Slam din palmares, dupa trei finale pierdute.

In urma succesului de sambata, Simona s-a distanta in fruntea clasamentului WTA si primeste un cec in valoare de 2.2 milioane de euro.

Revenirea sportivei noastre in circuit se va produce incepand cu 25 iunie, la Eastbourne.

