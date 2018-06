Motivarea in cazul Kovesi ar putea fi citita public joi, in plenul CCR

Decizia si motivarea solutiei date in cazul conflictului institutional presedinte – ministrul Justitiei, in ceea ce priveste revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi citita public, in plenul Curtii Constitutionale, cel mai probail joi, au declarat surse CCR.

Sursele citate au afirmat ca decizia privind ziua exacta cand va fi citita motivarea va fi luata marti dupa pranz. Nu este exclus insa ca aceasta sa fie ziua de joi.

Decizia este una fara precedent, motivarea urmand sa fie citita public.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca asteapta motivarea CCR referitoare la revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, afirmand insa ca procurorii nu trebuie sa fie “controlati politic” si ca acestia sunt sub autoritatea, nu in ministrului Justitiei.

