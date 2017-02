Ministrul Muncii promite salarii ca-n Germania pentru medici: Vor ajunge la 3.600 de euro pe luna

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca, in Romania, salariile medicilor vor porni de la un minimum de 1.200 de euro lunar, ajungand pana la un maximum de 3.600 de euro in cazul medicilor din serviciile de urgenta.

Intr-un interviu acordat Mediafax, ministrul Muncii a dat detalii cu privire la noua lege a salarizarii si a precizat ca salariile medicilor vor ajunge la 3.600 de euro. Aceasta majorare ar urma sa se faca progresiv, pana la sfarsitul anului 2020.

“Pot sa va spun ca medicul care va avea cel mai mare salariu va fi medicul de medicina de urgenta, cu cel mai mare grad, si va ajunge la 3.600 de euro, conform programului de guvernare.

Am incercat sa asiguram o salarizare foarte aproape de Uniunea Europeana, aproximativ la 70% din ce se castiga in UE pentru medici, astfel incit sa evitam situatia in care toti medicii sa plece peste granita dupa ce sunt formati de catre statul roman, in institutiile de invatamant si aici ramane cu situatii din ce am prezentat in care nu mai avem pe cine sa angajam”, a declarat Olguta Vasilescu.

Ministrul a mentionat ca este vorba despre salariul brut pe care il va castiga “medicul principal de la medicina de urgenta, adica cel care are gradul cel mai mare de incarcare, in aceasta profesie este cel mai important, daca vreti”.

“E ultima treapta de salarizare in functie de vechime, nu conteaza functia. Functiile si acum sunt mai prost platite, trebuie sa ajungi in situatia in care sa preferi sa lucrezi in profesia ta decat sa fii intr-o functie. Chiar si acum, dupa ce am facut maririle la persoane din institutiile de cultura, s-a constatat ca un actor castiga mult mai mult decat un sef de serviciu si sunt foarte multi care cer sa se intoarca pe scena”, a aratat Olguta Vasilescu.

De asemenea, ea a afirmat ca in minister au fost elaborate doua proiecte de lege pentru stimularea angajarii tinerilor.

Proiectele se afla in faza de avizare si prevad ca firmele vor primi 250 de euro lunar pentru fiecare ucenic pe care il vor angaja pe o perioada de cel putin trei ani, iar pentru cei care vor oferi un loc de munca unui absolvent de facultate, sub forma de stagiu de pregatire, tot pe o perioada de trei ani, statul ar urma sa dea 300 de euro lunar pentru fiecare tanar incadrat.

