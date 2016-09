Miniştrii lui Dacian Cioloş, clip pe Youtube în care prezintă măsurile de debirocratizare

Mai mulţi miniştri din cabinetul premierului Dacian Cioloş apar într-un clip video pe youtube în care prezintă măsurile luate pentru debirocratizarea instituţiilor pe care le conduc. Printre miniştrii care au luat măsuri în acest sens se află ministrul de Interne Dragoş Tudorache, ministrul Finanţelor Publice Anca Dragu, Ministrul Muncii Dragoş Pâslaru, ministrul delegat pentru Diaspora Maria Ligor, ministrul delegat pentru consultare publică Violeta Alexandru şi ministrul Agriculturii Achim Irimescu.

Ministrul de Interne, Dragoş Tudorache, este primul care apare în filmuleţul postat pe canalul Youtube al Guvernului ,el precizând că o mare parte din măsurile de simplificare au fost adoptate de Guvern încă din luna iulie, prin Ordonanţă de Urgenţă.

“În primul rând, s-au eliminat taxele extrajudicare de timbru pentru cartea de identitate şi cazierul judiciar. Cazierul nu mai e solicitat de la cetăţean, ci de la instituţiile care au nevoie de el, de la Poliţia Română. S-a eliminat obligativitatea copiilor legalizate”, spune ministrul de Interne.

Tudorache mai afirmă că s-a urmărit facilitarea transmiterii prin email a dovezilor plăţilor amenzilor de circulaţie, care îi afecta pe mulţi cetăţeni.

“S-a facilitat efectuarea plăţilor online, pentru a degreva o mare parte din sarcina administrativă, de la ghişeu. Rezultatele nu au fost cele dorite, în primul rând pentru că nu cred că nu am popularizat destul în rândul populaţiei metodele alternative de plată, dar şi organizatoric, pentru că o bună parte din servicii, în special în Bucureşti, nu au fost adaptate volumului mare de cereri de pe perioada verii. Până la sfârşitul anului, vom veni cu o nouă organizare a fluxurilor în aceste servicii, pentru ca aceste măsuri să fie simţite în mod real de cetăţean”, a declarat Tudorache.

Anca Dragu, ministrul Finanţelor Publice, afirmă că Guvernul a promis că va îmbogăţi relaţia dintre stat şi cetăţeni şi a făcut acest lucru.

“Am introdus plata cu cardul şi plata online. Din octombrie, toate taxele vor fi plătie online, şi la toate ghişeele ANAF se poate plăti deja cu cardul”, a spus Dragu.

Ministrul Finanţelor menţionează că s-au realizat mai multe ghiduri, care explică cine şi ce taxe are de plătit, unde şi cum.

“Ele acoperă mai multe tipuri de taxe şi impozite, inclusiv obligaţiile fiscale ale celor din diaspora. Am eliminat taxa de timbru pentru diferite acte emise de ANAF. Am simplificat şi eliminat obligativitatea depunerii unor formulare şi, nu în ultimul rând, am creat cea mai mare bază de date, privind folosirea banilor publici. Este cea mai mare bază de date de transparenţă bugetară, prin care cetăţenii pot vedea cum cheltuiesc instituţiile banii publici”, afirmă Anca Dragu.

Ministrul Muncii, Dragoş Pâslaru, spune în clip că ministerul pe care îl conduce se transformă, venind aproape de cetăţeni.

“Procesul de simplificare este crucial pentru o instituţie care ajunge la peste 12 milioane de oameni din ţară”, menţionează Pâslaru, precizând că, pe partea de beneficii, s-a mers pe principiul ca documentele să circule între instituţii, iar lumea să nu mai stea să piardă timpul ca să îşi ceară drepturile.

El mai afirmă că s-au eliminat cazierele, copiile legalizate, copiile după buletin, toate documentele pe care lumea le producea în mod artificial, pierzând timp.

“Am simpificat proceduri. Ministrul Muncii este un punct unic de contact pentru toate interacţiunile cu agenţiile, în ceea ce priveşte de exemplu atestarea serviciilor sociale”, a mai afirmat Pâslaru.

El a mai spus că ministerul său a simplificat procesul de eliberare a adeverinţelor.

“Simplificarea continuă, vom ajunge în scurt timp să avem un singur formular pentru importantele beneficii sociale, cum ar fi venitul minim garantat, alocaţia pentru susţinerea familiei şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei”, mai spune Pâslaru.

“Toate aceste simplificări au fost făcute pentru a ne apropia de oameni, de nevoile lor şi pentru a avea birocraţia redusă, în interesul cetăţeanului”, concluzionează Dragoş Pâslaru.

Maria Ligor, ministrul pentru relaţia cu diaspora, afirmă că principala preocupare a instituţiei a fost în privinţa simplificării şi ameliorării procedurilor privind serviciile consulare.

Ligor spune că s-au luat mai multe măsuri, printre care introducerea procesului de preluare online a cererilor de servicii consulare, astfel încât cetăţeanul român poate completa cererea de serviciu consular de acasă, să o trimită online şi să ridice de la ambasadă documentul.

“Avem un sistem de preluare cerntralizată a mesajelor telefonice, a solicitărilor, a întrebărilor privind serviciile consulare, printr-un call center care operează la Bucureşti”, mai afirmă Ligor.

“În ceea ce priveşte asistenţa nerambursabilă pe care MAE o derulează, avem în vedere o modificare substanţială a procedurii de acordare a acestor finanţări, de la o singură sesiune de proiecte, la începutul anului, la un ciclu deschis de proiecte, pe tot parcursul anului, şi o reducere considerabilă a numărului de documente necesare”, mai menţionează Maria Ligor.

Violeta Alexandru, ministrul pentru Consultarea publică, afirmă că dovada plăţii amenzii rutiere se poate trimite, acum, online şi te poţi programa online să îţi iei paşaportul.

“Guvernul a făcut anul acesta toate eforturile pentru a asculta opiniile cetăţenilor, prin platfoma maisimplu.gov. ro, dar şi ascultând şi preluând toate opiniile oamenilor şi aşezându-le în centrul deciziilor Guvernului. Problemele cetăţenilor trebuie să fie întotdeauna în centrul deciziilor Guvernului. Ministerul pentru consulare publică şi dialog civic face acest lucru zilnic”, mai spune Violeta Alexandru.

Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, afirmă că instituţia pe care o conduce a fost una dintre cele mai active în reducerea numărului de documnete cerute cetăţeanului.

“Am reuşit să facem o mulţime de simplificări în minister, în primul rând documentele necesare accesării fondurilor europene. Dacă analizăm foma şi formatul de cereri pentru plăţi directe, vom vedea că s-a redus volumul de aproape nouă ori. (…) Nu mai cerem documente care erau cerute la ANSVSA, de la primărie”, spune Irimescu, precizând că o simplificare esenţială s-a făcut pe partea de dezvoltare rurală, unde se ştie că este foarte multă birocraţie, în privinţa proiectelor dezvoltării rurale.

“Am stâns la nivel de ţară 1.600 de propuneri, selecţionate, în final am rămas la 52 de măsuri foarte profunde care au schimbat mult procedurile”, concluzionează Achim Irimescu.

Premierul Dacian Cioloş a precizat, vineri, că, după doar două luni de la implementarea măsurilor de debirocratizare la nivelul administraţiei publice, încep să se vadă rezultatele, iar reducerea birocraţiei este un proces de durată şi ireversibil.

“La numai două luni de la adoptarea primului pachet pentru simplificare, începem să vedem primele rezultate: mai puţine documente pe care oamenii trebuie să le aducă la instituţii, mai puţine drumuri la ghişee, mai puţine cheltuieli. Reducerea birocraţiei este un proces de durată şi, totodată, un proces ireversibil. Am încredere că, treptat, toate instituţiile vor înţelege importanţa unei relaţii mai prietenoase cu oamenii şi că relaţia dintre cetăţeni şi autorităţi va fi deveni una corectă, normală, egală”, a spus premierul Dacian Cioloş, potrivit unui comunicat de presă al Executivului.

Măsurile de simplificare a relaţiei dintre cetăţeni şi administraţie adoptate de Guvernul Dacian Cioloş sunt în proces avansat de implementare la nivelul instituţiilor din administraţia centrală, arată un prim bilanţ al acestui pachet legislativ, discutat în cadrul unei şedinţe speciale de Guvern pe tema evaluării implementării măsurilor de debirocratizare la nivelul adiministraţie publice.

