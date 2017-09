Ministerul Finantelor despre lipsa banilor de salarii de la MApN: Nu exista probleme la niciun minister

Ministerul Finantelor a transmis, marti, ca nu sunt dificultati in ceea ce priveste plata drepturilor salariale ale angajatilor MApN si nici ai altor ministere.

“In urma informatiilor aparute in mass-media va comunicam ca nu sunt dificultati in ceea ce priveste plata drepturilor salariale ale angajatilor din cadrul Ministerului Apararii Nationale”, precizeaza Ministerul Finantelor.

De asemenea, institutia mentioneaza “ca nu exista astfel de probleme la niciun alt minister”.

Reactia vine dupa ce Reprezentantii Ministerului Apararii Nationale (MApN) au anuntat, marti, ca salariile angajatilor se vor plati esalonat in aceasta luna, avand in vedere ca nu s-a facut rectificarea bugetara. Soldele si salariile nete, fara contributii si impozit, vor fi achitate in data de 15 septembrie, iar banii de chirii, norma de hrana si alte drepturi salariale vor fi acordati “in jurul datei de 25 septembrie, dupa rectificarea bugetara”.

Ulterior, ministrul Finantelor si cel al Apararii au fost convocati la Guvern. Dupa aceasta intalnire, ministrul Apararii si-a depus demisia, iar premierul Tudose i-a acceptat-o.

Premierul Mihai Tudose a declarat, marti, la Parlament, ca rectificarea bugetara va fi una pozitiva si o va prezenta pana la sfarsitul lunii septembrie.