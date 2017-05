Marea Britanie ridică gradul amenințării de securitate la cel mai înalt nivel

Teroarea s-a abătut din nou peste Marea Britanie. O noapte de distracţie s-a terminat într-o baie de sânge la Manchester. Un bărbat s-a aruncat în aer la ieşirea de la concertul Arianei Grande, un star cu mulţi fani adolescenţi. Autorităţile britanice spun chiar că locul nu a fost ales întâmplător, teroristul a vizat copiii. Bilanţul e cumplit: 22 de oameni au fost ucişi, iar 59 răniţi. Cea mai mică victimă avea 8 ani. Mulţi alţi copii sunt răniţi grav. Printre supravieţuitori, se află soţia și cele două fiice ale antrenorului echipei Manchester City, Pep Guardiola.

Nivelul de alertă în Marea Britanie a fost ridicat la critic, în urma atacului terorist, de la Manchester Arena. Anunţul a fost făcut de premierul Theresa May, într-un discurs pentru naţiune. Tot ea a anunţat că, militari înarmaţi vor fi mobilizaţi pe străzi şi în locurile aglomerate pentru că, spune şefa guvernului de la Londra, există posibilitatea ca suspectul să fi făcut parte dintr-o celulă mai mare.

„Un singur terorist a detonat dispozitivul exploziv improvizat aflat asupra sa, în apropierea uneia dintre ieşirile arenei, după ce a ales în mod voit ora şi locul pentru a provoca un masacru”, a spus premierul britanic Theresa May.

La exact două luni de la atacul terorist din Londra, britanicii au fost din nou ţinta teroriştilor. Vizaţi au fost adolescenţii strânşi în interiorul unei săli polivalente din Manchester, una dintre cele mai mari din Europa. Asistau acolo la concertul Arianei Grande, o artistă pop în vogă, dar reprezentaţia s-a încheiat cu o explozie asurzitoare şi sute de ţipete.

„Poliţia şi serviciile de securitate consideră ca atacul a fost pus la cale de un singur bărbat, dar acum trebuie să afle dacă a acţionat singur sau în cadrul unui grup mai larg”, a spus premierul britanic.

Modul în care atacatorul a reuşit să ajungă atât de aproape de mulţimea adunată la concert îi îngrijorează acum pe britanici. Unii dintre martori susţin că verificările de securitate ar fi trebuit să fie mai aspre, pentru a preveni orice fel de probleme.

„Noi nu am trecut prin filtrul de securitate la intrarea în arenă. Oamenii cu care am vorbit, prieteni de-ai noştri, ne-au spus ca nici bagajele lor nu au fost verificate. Ne-au fost verificate doar biletele şi apoi am intrat pur şi simplu. Niciun control de securitate”, spune un martor.

În panica generală, unii spectatori au reuşit, totuşi, să-şi păstreze cumpatul. Ei au fost primii care i-au ajutat pe cei răniţi, înainte să ajungă echipajele de la Salvare.

Explozia a dus la o mobilizare de amploare a echipelor de intervenţie. Cel puţin 60 de ambulanţe au ajuns la Manchester Arena, iar autorităţile le-au cerut oamenilor să sune la serviciile de urgenţă doar dacă au probleme majore.

„Extrem de mulţi oameni s-au oferit voluntari pentru acest incident, vorbim de 300 de oameni implicaţi numai în acest caz”, spune David Ratcliffe, directorul Serviciului de Ambulanţă.

Locuitorii din Manchester au dat dovadă de un sprijin extraordinar în faţa tragediei care le-a lovit oraşul. Oamenii care locuiesc în apropierea arenei i-au cazat pe cei care au asistat la concert, pâna când s-au calmat şi au putut să plece către casele lor.

digi24.ro