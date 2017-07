Klaus Iohannis refuză sa atinga steagul secuiesc si ofera steagul Romaniei primarului din Miercurea Ciuc

Președintele Klaus Iohannis a refuzat să atingă steagul secuiesc, pe care primarul din Miercurea Ciuc, Raduly Robert Kalman, a încercat să i-l ofere, la dezbaterea cu aleșii locali din Covasna și Harghita.

Primarul din Miercurea Ciuc, Raduly Robert Kalman, i-a oferit preşedintelui un steag al Ţinutului Secuiesc, iar în replică şeful statului a cerut consilierilor săi un steag al României, pe care i l-a înmânat lui Raduly Kalman.

Klaus Iohannis a afirmat că descentralizarea este obligatorie în România, iar regionalizarea este “de dorit”, însă s-a arătat împotriva ideii autonomiei, după ce şeful CJ Covasna a cerut acest lucru pentru zona Ţinutului Secuiesc, explicând că este o idee respinsă şi la nivel european, pentru că “inhibă dezvoltarea”.

Preşedintele Klaus Iohannis a început astăzi un turneu prin ţară cu o vizită în secuime, în judeţele Harghita şi Covasna.

El a fost primit in sala cu imnul secuiesc, cantat de participanti. Ulterior, Iohannis a declarat că nu a știut că va fi primit cu imnul secuiesc, la Miercurea Ciuc.

”Nu am știut, dar recunosc că am luat-o ca și un semn de respect dacă cei din sală care au cantat au dorit asta să îmi prezinte, eu am ascultat ce mi-au cantat și am trecut mai departe. E important să ascultăm și ce vine din sufletul oamenilor, nu numai ce vine din protocol”, a spus Klaus Iohannis, la finalul dezbaterii „Coerenţă şi transparenţă – exemple de bune practici la nivelul judeţelor Harghita şi Covasna”, cu reprezentanţii administraţiei publice locale din judeţele Harghita şi Covasna.