Iohannis a promulgat bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat bugetul de stat pe 2017 si bugetul asigurarilor sociale, in ciuda faptului ca a apreciat ca viziunea Guvernului este mult prea optimista, fiind bazata pe venituri mult supra-apreciate si pe cheltuieli foarte mari.

Seful statului a sustinut, joi, incepand de la ora 16:00, o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, la finalul careia a cerut responsabilitate din partea Guvernului.

Declaratiile presedintelui Iohannis:

- Asa cum am promis la inceputul saptamanii, am facut o analiza a bugetului si a bugetului de asigurari sociale. Aceasta a confirmat ce am spus data trecuta: veniturile la buget sunt optimiste, supraapreciate, cheltuieli sunt prevazute in suma foarte mare.

- Abordarea hiper-optimista se poate vedea facand o comparatie cu anul trecut.

- Sunt prevazute credite de angajament de o suma nemaivazuta: peste 50 de mld.

- Totusi, am decis si am promulgat atat bugetul, cat si bugetul asigurarilor sociale. Tara are nevoie de buget si guvernul care s-a angajat sa execute aceste buget are posibilitatea sa dovedeasca cum va face acest lucru.

- Cer Guvernului trei lucruri: responsabilitate, responsabilitate si responsabilitate.

Saptamana aceasta, presedintele Klaus Iohannis i-a invitat la Palatul Cotroceni pentru discutii pe premierul Sorin Grindeanu si pe ministrul de Finante, Viorel Stefan.

Joi, in debutul sedintei de guvern, premierul Sorin Grindeanu s-a declarat nemultumit de faptul ca presedintele intarzie promulgarea bugetului pe acest an, lucru care impiedica punerea in aplicare a programului de guvernare asumat de PSD si ALDE.

In ceea ce priveste referendumul, Parlamentul a avizat favorabil si in unanimitate initiativa presedintelui, avizul fiind insa unul consultativ.

Urmeaza ca presedintele sa anunte intrebarea care va aparea pe buletinele de vot si data la care romanii se vor prezenta la urne.

Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi dimineata, la bilantul anual al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorosim (DIICOT).