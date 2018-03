UPDATE: Luare de ostatici in Franța. Trei morti. Atacatorul a fost ucis de politie

Mai multe persoane au fost luate ostatice într-un supermarket din Trebes, în sudul Franței, regiunea Aube. De asemenea, un polițist a fost împușcat în Carcassonne, la 15 minute distanță cu mașina, de magazin. Autoritățile tratează incidentul ca unul de natură teroristă.

UPDATE: Suspectul a fost ucis in asaltul politiei franceze asupra supermarketului, după ce a refuzat să se predea. La negocieri ar fi asistat și mama și sora atacatorului, care au fost aduse de autorități la fața locului. În acest moment urmează recuperarea victimelor. Potrivit unor informații neconfirmate ar fi vorba de trei morți. Doi dintre ostatici ar fi murit.

La finalul luarii de ostatici din Trebes, AFP scrie ca bilantul arata astfel: 3 morti si cel putin 2 raniti in trei atacuri diferite ale aceluiasi autor.

Individul a deturnat prima oara o masina in Carcassonne, vineri dimineata, omorand un pasager si ranind soferul.

Apoi a impuscat un grup de politisti care faceau jogging in apropiere, reusind sa raneasca un agent in umar. In final, a condus masina in localitatea Trebes, unde a luat mai multi ostatici intr-un supermarket si a ucis doi oameni.

Jean-Claude Junker, presedintele Comisiei Europene, a declarat ca Uniunea Europeana isi exprima “emotia” si “sprijinul total” pentru poporul francez in aceste momente, scrie Le Monde.

Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca toate dovezile sugereaza ca luarea de ostatici si impuscaturile au fost un atac terorist. Vorbind la Bruxelles, unde participa la un summit UE, Macron si-a oferit “sprijinul deplin” tuturor celor implicati in aceasta situatie.

Presedintele a declarat ca nu va oferi detalii despre numarul victimelor “in acest stadiu”. Macron a spus ca se va intoarce la Paris in orele urmatoare si va urmari indeaproape situatia.

Stire initiala: Conform presei din Franța, citata de Digi 24, bărbatul mai întâi a atacat o patrulă de politiști și a reușit să împuște un agent, care a fost transportat la spital, după care a intrat într-un supermarket „Super U” și ar fi luat ostatici clienții și angajații magazinului.

Focurile de armă ar fi fost trase dintr-o mașină, care ulterior a ajuns la supermarket.

AFP relatează că una sau două persoane ar fi fost împușcate în timpul luării de ostatici. Măcelarul supermarketului ar fi fost ucis, potrivit publicației La Depeche.

Autorul atacului terorist este înarmat, are asupra sa mai multe arme si spune că vrea să răzbune Siria, conform presei franceze. La momentul în care a intrat în magazin, bărbatul a strigat „Allahu Ahbar”.

La fața locului, a fost stabilit un perimetru de securitate. Autoritățile încearcă să-l convingă pe bărbat să-i lase pe ostatici să plece.

Luarea ostaticilor durează de aproximativ 30 de minute.

Autorul ar fi strigat, în momentul în care a intrat în supermarket că reprezintă gruparea teroristă DAESH.