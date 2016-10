Gorghiu: Un om ca Denise Rifai se poate regasi pe lista PNL la alegeri. Sau Simona Gherghe

Presedintele PNL, Alina Gorghiu, a declarat, sambata, la Antena 3, ca si-ar dori ca pe lista partidului la alegerile parlamentare sa se regaseasca si jurnalisti, precum realizatorul Denise Rifai, despre care sustine ca are cunostinte economice si poate purta un dialog, sau Simona Gherghe, care ar fi foarte buna “pe partea sociala”.

“As vrea de exemplu sa lansez chiar provocari, pentru ca poate si presa ar privi altfel si nu ar mai incuraja lupta asta antisistem daca ar fi in interior, de exemplu daca niste oameni din media romaneasca ar vrea. Si mie imi plac, sunt jurnaliste care imi plac din media romaneasca, care cred ca ar face o figura frumoasa in politica. (…) Va spun ca un om ca Denise Rifai se poate regasi pe lista PNL si ar face o figura foarte frumoasa daca si-ar dori sa vina alaturi de noi”, a afirmat Gorghiu, cu privire la jurnalistul Realitatea TV.

Atentionata cu privire la gafele lui Denise Rifai din cadrul emisiunilor electorale de la alegerile locale, liderul PNL a spus ca a incercat sa se uite “mai departe de imaginea vedetei de TV” si a gasit calitatile ei.

“M-am uitat la omul care are cunostinte in domeniul economic, care poate sa faca un dialog pe absolut orice tema fara sa se blocheze”, a spus liderul PNL, care a precizat insa ca nu i-a facut jurnalistului o oferta.

Gorghiu a dat si un exemplu de jurnalist al postului Antena 3, Simona Gherghe. “Mi-ar placea de exemplu sa o vad pe Simona Gherghe facand politica, pe parte sociala sunt convinsa ca ar fi unul dintre cei mai buni oameni”, a spus ea, desi a precizat ca este de parere ca opinia Simonei Gherghe ar fi sa ramana in presa.

Alina Gorghiu a subliniat ca este interesata ca femeile sa faca politica si ar dori sa vada mai multe facand acest pas, afirmand ironic ca practica a aratat ca “femeile sunt bune la munca, dar barbatii sunt pusi pe lista”.

Jurnalistul Realitatea TV Denise Rifai a fost tinta multor critici dupa seria de interviuri realizate in timpul campaniei electorale pentru alegerile locale, cand si-a intrebat interlocutorii ce planuri au pentru “sinele de tramvai murdare” sau cum rezolva problema microbuzelor mai late decat aleile dintre blocuri. Un alt episod l-a avut in centru pe liberalul Alexandru Nazare, al carui slogan de campanie pentru Primaria Sectorului 1 a fost “Tu cu mine suntem unu”. “Domnule Nazare, ce slogan e asta? Tu cu mine sau eu cu dumneavoastra suntem 1? Cum? Eu inteleg ca sunteti necasatorit, dar chiar asa? Cu tot sectorul? Sau pe rand? In grup? Separat?”, l-a intrebat Rifai.

Interviurile sale au ajuns si in atentia CNA, care a transmis Realitatea TV o somatie in urma sesizarilor primite.