Dupa desemnarea lui Dancila candidat PSD, Plesoianu anunta ca va candida independent la presedintia Romaniei

Liviu Plesoianu anunca ca va candida independent la presedintia Romaniei, dupa ce Viorica Dancila a fost desemnata candidatul oficial al PSD la alegerile din noiembrie.

“Voi candida ca independent la alegerile prezidentiale din acest an, cu sustinerea tuturor celor care cred in acest mesaj! La 30 de ani de la Revolutie, FIE sa triumfe curajul, nu frica, FIE sa triumfe dreptatea, nu injustitia, FIE sa triumfe vorba LIBERA a OMULUI LIBER, nu tacerea vinovata, FIE sa triumfe ROMANIA, nu… “Romanica”! Fie sa FIM, OAMENI LIBERI!”, este mesajul cu care isi lanseaza Plesoianu candidatura, printr-o postare pe Facebook.

Dupa care lanseaza o invitatie nationalista la unitate pentru partidele care se regasesc in principiile enuntate de social democrat.

“Invit toate partidele care tin la radacinile acestui neam sa-si dea mana si sa mergem impreuna pe acest drum! Va invit pe dumneavoastra, oamenii DEMNI si LIBERI ai acestui neam, sa dam mana cu mana si sa incingem o HORA VIE a UNIRII care sa invinga orice calcule politice meschine, orice planuri oculte care se fac peste noi si peste toate!”.

Plesoianu, un critic al premierului Dancila, mai spune ca, in timp ce Viorica Dancila va candida din partea “partidului CEX”, el va candida din partea romanilor care ii impartasesc credintele, pe care le enumera in postare:

“Viorica Dancila va candida din partea partidului CEX. Eu voi candida din partea romanilor, a oamenilor care au crezut si in 2012, si in 2016 in posibilitatea:

– de a ne ridica din genunchi (nu de a lustrui fericiti pantofii altora);

– de a avea o justitie adevarata (nu una care distruge sufletul unui copil tarandu-l pe jos la propriu);

– de a reaseza Romania in destinul sau de tara menita sa creeze punti intre tari (nu de stat vasal multumit sa fie mereu mutat de altii pe o tabla de sah ce nu-i apartine);

– de a reaseza fiinta omeneasca in centru si de a reumaniza profund societatea, politica, educatia, relatiile de munca (nu de a continua sa construim castele de nisip care se vor rasturna la cea mai mica adiere de vant);

– de a face politica OMULUI LIBER (nu de a fi marioneta unor grupari, interne sau externe, de interese economice sau politice, din zona iesita din matca a serviciilor sau a altor organizatii metastatale);

– de a pretui radacinile spirituale si culturale ale acestui neam (nu de a deveni clone lipsite de identitate proprie incolonate spre prapastia asa-zisului “progresism”);

– de a aduce in prim-plan oameni curati si dornici sa-si ajute semenii (nu politruci si ipocriti inregimentati care mimeaza prost grija fata de fiinta omeneasca)! “.

Viorica Dancila a fost votata in BPN si apoi validata de Comitetul Executiv al PSD candidat al partidului la alegerile prezidentiale din toamna. Doar doi social democrati au votat impotriva: liderul PSD Olt Paul Stanescu si presedintele PSD Vaslui Dumitru Buzatu.

