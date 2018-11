Dragnea, o noua valiza cu acuzatii la adresa lui Iohannis

Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a venit, luni, la Parlament, cu o noua valiza, asa cum promisese chiar de saptamana trecuta.

“Este a doua zi de luni. Aici avem a doua valiza, adusa de un localnic din Sibiu. A zis ca a gasit-o in curte si i-a dat-o unui prieten, care i-a dat-o altui prieten, care ala e martor sub acoperire, nu stiu. Sunt aici niste stick-uri pe care o sa vi le oferim”, a inceput Dragnea un nou discurs zeflemitor si denigrator la adresa presedintelui Klaus Iohannis.

Liderul PSD a continuat cu o intrebare catre jurnalisti: “A terminat Iohannis cu Negoita? Stiti, a terminat? Ca sa nu il intrerupem”, s-a adresat ironic social-democratul.

“Am vazut cu totii ca de foarte mult timp, desi exista multi jurnalisti care fac dezvaluiri bine documentate, chiar cutremuratoare, cu privire la activitatea infractionala a presedintelui Iohannis, aceste stiri nu se prezinta ori mor repede. Cu totul si cu totul intamplator, foarte ciudat.

Am zis sa le reiau eu atunci cand sunt dat in direct. Pentru ca eu cred ca romanii au un drept legitim sa stie cine este si ce a facut cu adevarat acest personaj, aceste presedinte fake, adica fals. Ceea ce vedem noi la el este doar o imagine falsa. Este un personaj de carton sustinut de statul paralel. Multi procurori l-au descris ca pe un sef de clan, cu toate actiunile intreprinse in perioada in care a fost primar si putem vorbi despre 17 dosare penale.

Acest domn care vorbeste cu atata placere despre penalii din politica si penalii care s-au cocotat in varful statului. Pai in varful statului este presedintele, deci el s-a cocotat in varful statului”, a acuzat Liviu Dragnea, neprezentand niciun fel de dovezi in acest sens.

In schimb, liderul PSD a prezentat un clip video, facut chiar de el, in care apar mai multe imagini video despre seful statului si declaratia sa de avere, bazate pe “informatii aparute intr-o ancheta a Rise Project despre declaratiile de avere incomplete ale presedintelui Iohannis”.

Clipul sugereaza ca presedintele Klaus Iohannis a obtinut intr-un an de zile 300.000 de lei, iar in declaratia sa de avere apare doar suma de 16.000 de lei. “Iohannis a declarat o suma de 18 ori mai mica in declaratia de avere” sau “Procurorii nu au certat, fapta s-a prescris, minciuna ramane” – au fost doar cateva dintre mesajele care au aparut in spotul prezentat de Dragnea.

Dupa ce a fost prezentat clipul, Dragnea si-a continuat discursul anti Iohannis, afirmand razanad “Romania lucrului bine facut”, aluzie la sloganul electoral al presedintelui.

“Romania lucrurlui bine facut – asa ne spunea Iohannis care nu si-a trecut in declaratia de avere sumele care erau trecute in contractul cu o banca comerciala. Procurorii, asa cum ati vazut, nu au cercetat, l-au protejat. Alte dosare au fost spalate, inchise, ultimele au fost clasate. Cred ca o sa mai urmeze sa apara in continuare informatii despre acest presedinte, care este fals, mincinos, dovedit de instantele civile din Romania ca a comis infractiuni”, a mai spus liderul social-democratilor.

De asemenea, Liviu Dragnea a promis ca saptamana viitoare, tot luni, va veni cu o a treia valiza. Desi, practic, aceasta a fost a patra, Dragnea a explicat ca cea cu gogosi nu se pune la socoteala, intrucat a fost pentru jurnalisti.

Dupa acest spectacol, presedintele Camerei Deputatilor a raspuns la cateva intrebari.

O jurnalista i-a cerut social-democratului sa ofere definita “statului paralel”, insa Dragnea a refuzat: “Incepe sa va enerveze, nu? Am mai dat definita si o sa o mai fac, dar merita o conferinta de presa distincta”.

Intrebat daca informatiile prezentate in clip sunt informatii publice sau pe surse, Dragnea a replicat: “Sunt informatii publice. Eu am spus si data trecuta ca nu prezint lucruri noi. Reiau doar lucruri aparute in presa si care au fost inchise repede si date uitarii. Imi fac datoria sa le readuc la cunostinta publicului”.

De asemenea, intrebat cine a realizat videoclipul, Dragnea a spus ca el: “Eu pesonal”. Intrebat cine a dat voce clipului video, Dragnea a replicat: “Este un martor sub acoperire”.

Amintim ca Liviu Dragnea a declarat la inceputul saptamanii trecute, dupa ce deja venise cu doua valize la sedinta CEx al PSD, ca va veni si cu altele.

Presedintele PSD a precizat atunci ca cele doua valize cu care a venit la sedinta CExN sunt doar primele si ca mai urmeaza si altele care contin “ilegalitati trecute cu vederea sau sub tacere”.

“Am vrut sa va prezint doar o prima valiza, din valizele care vor mai urma, si anume valize cu ilegalitati ale unor oameni din tara care sunt trecute cu vederea sau sub tacere si acoperite de alte inventii. Cred ca data viitoare nu mai cumpar valize, o sa cumpar ceva mai ieftin, o geanta, ceva. Luju (site-ul luju.ro – n.r.) a facut o plangere penala impotriva domnului Iohannis. Se mai vorbeste despre ea? Asta e doar un exemplu”, a declarat, la Parlament, Liviu Dragnea.

