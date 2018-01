Dragnea: Nu cred ca va fi niciun ministru cu probleme de integritate in urmatorul Guvern

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca nu crede ca guvernul Viorica Dancila vor fi nominalizati ministri cu probleme de integritate, dar, in opinia sa, Rovana Plumb, vehiculata pe lista viitorilor ministru, nu are nicio problema in acest sens.

“Nu cred ca va fi niciun ministru cu probleme de integritate”, a spus Dragnea, inainte de a intra in sediul PSD, unde se va decide lista viitorilor ministri.

Intrebat de ziaristi cum comenteaza cazul Rovanei Plumb, Dragnea a replicat: “Dar Rovana Plumb ce probleme are?”.

“Din moment ce a fost respinsa (solicitarea DNA de incuviintare a urmaririi penale) inseamna ca nu mai are niciun fel de calitate” in dosarul Belina, a argumentat el.

Acesta s-a referit la votul deputatilor din octombrie 2017, cand a fost respinsa solicitarea DNA de incuviintare a urmaririi penale pe numele fostului ministru Rovana Plumb.

Aceasta era acuzata de DNA de complicitate la abuz in serviciu in dosarul in care Sevil Shhaideh este urmarita penal pentru trecerea ilegala a unor parti din Insula Belina si din Bratul Pavel din proprietatea statului in proprietatea judetului Teleorman si in administrarea CJ Teleorman. Procurorii nu o pot ancheta pe Rovana Plumb in lipsa unui aviz pozitiv al Camerei Deputatilor.

Intrebat ce se intampla cu actualul vicepremier Paul Stanescu, acesta “a anuntat ce va face daca instanta va decide redeschiderea dosarului”, a subliniat Dragnea. Liderul PSD a facut referire la o declaratie de joi a lui Paul Stanescu, cand acesta a afirmat: “Va spun un lucru clar si sigur – in momentul in care voi deveni inculpat in acest dosar, eu, Paul Stanescu, imi voi depune imediat demisia pe masa prim-ministrului. Asta trebuie sa stiti de la mine. Declaratia mea e o certitudine (…) Daca voi fi, daca (inculpat – n.r.)”, a afirmat vicepremierul Paul Stanescu la instanta suprema, potrivit news.ro.

Reamintim ca magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie judeca o cerere de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care procurorii DNA Craiova au investigat modul de finantare a echipei de fotbal FC Aluminiu ALRO Slatina de catre Consiliul Judetean Olt, in perioada in care Paul Stanescu era presedinte al CJ.

Cercetarile au fost incepute in urma unui raport al Curtii de Conturi pentru anul 2010, vizand o finantare nerambursabila de peste doua milioane de lei. In 2013, dosarul a fost inchis de DNA Craiova.

In ceea ce priveste viitori ministri, Liviu Dragnea a precizat ca au existat mai multe propuneri, dar “unele nu au fost acceptate de Viorica Dancila”.

Exista in continuare “doua-trei domenii cu mai multe propuneri” si fiecare va fi transata in urma unui vot nominal, a spus el.

