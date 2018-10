Dancila, invesmantata ca o femeie musulmana in Emiratele Arabe Unite (Video)

Viorica Dancila a purtat haine islamice in timpul vizitei pe care a facut-o la Moscheea Sheikh Zayed din Abu Dhabi, in cadrul vizitei oficiale din Emiratele Arabe Unite.

Imaginile cu premierul roman purtand haine islamice au fost transmise de Emirates News Agency, care a dat si informatii despre vizita lui Dancila.

Guvernul Romaniei transmite ca, miercuri, Dancila s-a intalnit cu Noura Khalifa Al Suwaidi, directorul Uniunii generale a femeilor din Emiratele Arabe Unite, organizatie de stat infiintata in 1975, sub presedintia Seica Fatima Bint Mubarak.

“Premierul Viorica Dancila a salutat activitatea desfasurata de Uniunea generala a femeilor pentru promovarea statutului femeilor, atat la nivel national, cat si in diverse foruri regionale si internationale, a politicilor legate de sprijinirea familiei si protectia copilului.

In continuare, a prezentat actiunile intreprinse la nivelul Guvernului, in cadrul programului Romania paritara, pentru cresterea rolului si contributiei femeilor in viata economica si sociala, precum si masurile adoptate la nivelul Partidului Social Democrat pentru introducerea principiului paritatii in structurile sale de conducere”, se arata intr-un comunicat al Palatului Victoria.

De asemenea, Dancila le-a vorbit interlocutorilor sai despre prioritatile Romaniei pentru perioada in care va detine Presedintia Consiliului Uniunii Europene.

Premierul a vizitat Moscheea Seicului Zayed din Abu Dhabi, cel mai mare lacas de cult din Emiratele Arabe Unite, care poate gazdui mai mult de 41.000 de credinciosi si a depus o coroana de flori la Monumentul Eroilor din Abu Dhabi – Wahat Al Karama, monument dedicat soldatilor din Emiratele Arabe Unite si cetatenilor emiratezi care s-au jertfit pentru crezul natiunii.

