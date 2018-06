Dancila: Cred cu tarie in nevinovatia lui Dragnea

Premierul Romaniei Viorica Dancila a reactionat joi dupa condamnarea in prima instanta a liderului PSD Liviu Dragnea la 3 ani si jumatate de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive la Protectia Copilului Teleorman.

Sefa Guvernului spune, intr-un comunicat remis de PSD, ca decizia arata ca in Romania justitia e arbitrara si pune la indoiala democratia, sustinand ca “intr-un stat democratic incertitudinile nu au ce cauta in infaptuirea actului de justitie”.

Iata comunicatul integral:

“Decizia instantei de judecata in cazul presedintelui PSD ne arata ca modul in care in Romania se aplica legea este inca sub influenta arbitrariului. Liviu Dragnea a fost condamnat pentru o fapta prevazuta de un articol pentru care exista deja o decizie a CCR ca trebuie modificat pentru a fi in acord cu regulile Constitutiei.

Intr-un stat democratic, incertitudinile nu au ce cauta in infaptuirea actului de justitie, iar atat timp cat exista decizii ale CCR pe care unii judecatori le accepta, altii nu, nu ne putem gandi decat ca aceasta hotarare de condamnare nu se va mentine si dupa recursul din apel.

Cred cu tarie in nevinovatia presedintelui PSD si il asigur de toata sustinerea mea la conducerea partidului si a Camerei Deputatilor – aceasta este singura atitudine corecta pentru respectarea prezumtiei de nevinovatie, asa cum ne cere Comisia Europeana, prin Directiva 2016/343.

Consider ca cei care cer demisia presedintelui PSD inainte de pronuntarea unei decizii finale, incalca grav Constitutia Romaniei, Directivele Europene si standardele Comisiei de la Venetia, care garanteaza toate prezumtia de nevinovatie.

Guvernarea PSD – ALDE ramane unita, obiectivele noastre, angajamentele noastre, determinarea noastra raman aceleasi. Vom realiza programul de guvernare si vom duce pana la capat angajamentele pe care ni le-am asumat in fata cetatenilor, uniti si puternici in fata tuturor piedicilor puse de cei care nu doresc binele acestui popor:.