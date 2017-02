Cutremur de 4,4 grade in Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea 4,4 grade pe scara Richter s-a produs, miercuri, la ora 11.52, in judetul Vrancea, potrivit Insititutului National pentru Fizica Pamantului.

Seismul s-a produs la adancimea de 129 de kilometri si a avut epicentrul la cinci kilometri de localitatea Nereju si la 41 de kilometri de Focsani.

Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade a avut loc tot in judetul Vrancea, la sfarsitul lunii ianuarie.

In noaptea de 27 spre 28 decembrie a anului trecut, la ora 1.20, in zona seismica Vrancea s-a inregistrat un seism cu magnitudinea 5,3 pe scara Richter, la o adancime de 98,9 kilometri, care s-a resimtit in mai multe orase, inclusiv in Bucuresti.

Un cutremur cu magnitudine 5,3 a avut loc si in 24 septembrie, la ora 2.11, resimtindu-se si in Bucuresti. Seismul s-a produs in zona Vrancea, la o adancime de 112,3 kilometri.

Cele mai puternice cutremure produse in Romania dupa Revolutie sunt cele inregistrate pe 30 si respectiv 31 mai 1990, cu magnitudini de 6,9 si respectiv 6,4 pe scara Richter.