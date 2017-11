Companiile de stat, printre cei mai mari datornici la contributiile sociale

Ministrul Finanţelor a anunţat că sunt aproape 158.000 de angajatori care nu plătesc partea lor de contribuiţii sociale. Cifra ascunde însă o realitate pe care guvernanţii par să o ignore: printre cei mai mari datornici se află şi numeroase companii de stat.

Unul dintre motivele trecerii contribuţiilor în sarcina salariaţilor, potrivit Guvernului, a fost să elimine situaţiile în care patronii nu plătesc contribuţiile sociale pentru angajaţi. Însă printre restanţierii la plata contribuţiilor sociale sunt chiar marile companii de stat.

De exemplu, Complexul Energetic Hunedoara are datorii la plata contribuţiilor de aproape jumătate de miliard de lei. Cele mai mari restanţe sunt la asigurările sociale de stat.

Datorii de peste 180 de milioane de lei are şi Romaero, cea mai mare companie din industria aeronautică română, în timp ce transportatorul feroviar de mărfuri, CFR, figurează la ANAF cu aproape 120 de milioane de lei.

Şi companiile private figurează cu datorii la bugetele de asigurări. Printre ele, datornici de ani de zile pe lista ruşinii publicată de Fisc, cu sute de milioane de lei. Însă, surprinzător, au restanţe mai mici la constibuţiile sociale, comparativ cu firmele statului.

De exemplu, Donau Chem are datorii până în 60 de milioane de lei. Chiar şi European Food, unul dintre veşnicii datornici la stat, are restanţe de 1 milion de lei la contribuţiile sociale, iar Oilfield Exploration Business Solutions, sub 100.000 de lei.

Din statisticile prezentate de ministrul de Finanţe reiese că sunt peste 157.000 de angajatori care în septembrie nu achitaseră contribuţiile sociale pentru angajaţi. Două milioane de angajaţi ar fi afectaţi în aceste condiţii. De anul viitor, asemenea situaţii vor fi aspru sancţionate de autorităţi pentru că vor fi considerate infracţiuni.

