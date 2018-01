Cod galben de ninsoare pentru mai multe judete

Meteorologii au emis, marti, un cod galben de ninsori si polei valabil pentru mai multe judete.

Acesta intra in vigoare marti la ora 17:00 si expira miercuri la ora 20:00. In aceasta perioada in zona de munte vor fi intensificari ale vantului, ninsori insemnate cantitativ, strat de zapada consistent; in sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei si a Transilvaniei vor fi depuneri de polei.

Meteorologii anunta ca ninsorile vor fi insemnate cantitativ si local se va depune strat consistent de zapada, marti seara si in noaptea de marti spre miercuri in Carpatii Occidentali, in nordul Carpatilor Orientali si vestul Carpatilor Meridionali, iar miercuri mai ales in zona Carpatilor Meridionali.

Vantul va prezenta intensificari cu precadere in zona inalta, unde rafalele vor depasi 70…80 km/h, viscolind ninsoarea si spulberand zapada.

In sudul Banatului, apoi si in cea mai mare parte a Olteniei si a Transilvaniei vor fi precipitatii mixte si depuneri de polei.

Tot marti, meteorologii au actualizat si informarea meteorologica transmisa luni care anunta ninsoare, lapovita si ploaie, polei si intensificari ale vantului. Aceasta a intrat in vigoare marti la 12:00 si expira miercuri la 17:00.

“In intervalul mentionat precipitatiile vor fi in extindere treptata, incepand cu regiunile vestice si vor cuprinde cea mai mare parte a tarii. La inceput vor fi mai ales ninsori, ce se vor transforma treptat in lapovita si ploaie si vor favoriza producerea de polei in Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, local in Banat si pe arii restranse in rest, cu precadere in Muntenia si Moldova. Cantitatile de apa vor depasi 15…20 l/mp si izolat 30…35 l/mp, cu precadere in zonele de munte si in sud-vest”, anunta meteorologii.

Acestia precizeaza ca vantul se va intensifica, cu viteze de 50…55 km/h in regiunile vestice, dar mai ales in zona de munte, unde temporar vor predomina ninsorile.

Precipitatiile vor continua in noaptea de miercuri spre joi in estul, sud-estul si centrul tarii si se vor transforma in lapovita si ninsoare, iar vantul se va intensifica in cea mai mare parte a tarii.