Cine este Mike Pompeo, numit de Donald Trump secretar de stat: O mana de fier intr-o manusa de catifea

Mike Pompeo, numit marti in fruntea departamentului de Stat de catre Donald Trump, este un fost militar ale carui abilitati diplomatice reprezentau un mister inaintea negocierilor cu Coreea de Nord, scrie AFP.

Presedintele american a pus punct mai multor luni de incertitudini anuntand pe Twitter inlocuirea lui Rex Tillerson, fostul director al gigantului petrolier Exxonmobil, cu actualul sef al CIA.

Trump dorea o noua echipa inaintea negocierilor istorice cu Coreea de Nord, potrivit unui inalt oficial american.

Spre deosebire de Tillerson, Mike Pompeo a reusit sa isi faca un loc in primul cerc al lui Donald Trump. “Avem acelasi mod de a gandi”, a spus marti presedintele.

Pompeo este cel care ii aduce lui Trump darile de seama legate de informatiile compilate de agentiile secrete sub forma de grafice, cunoscand aversiunea presedintelui fata de citit.

A fost un ecou la tonul agresiv si uneori razboinic al presedintelui promitand o CIA mai “brutala”, in special fata de Iran si Coreea de Nord.

Tot el a spus ca politica de extrema fermitate a lui Donald Trump a permis o viitoare intalnire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un.

Pompeo a evitat de asemenea sa il critice deschis pe presedinte, care pune in mod regulat sub semnul intrebarii concluziile agentiilor de informatii legate de ingerinta ruseasca in alegerile din 2016. El a avertizat in schimb asupra unei posibile noi ingerinte a hackerilor rusi in alegerile din noiembrie de jumatate de mandat.

West Point si Harvard

In varsta de 53 de ani, Mike Pompeo a avut un parcurs fulgerator, stiind sa profite de oportunitatile aparute, si care l-au dus pana la Donald Trump.

Nascut in California, a absolvit prestigioasa scoala militara West Point in 1986.

Dupa ce a activat in armata 5 ani – dar niciodata pe campul de lupta – a fost integrat la Harvard Law School, una dintre marile facultati de drept ale tarii, la care a studiat si Barack Obama.

A fondat o societate de inginerie in Kansas inainte de a se lansa in politica in 2010 cu sustinerea fratilor Koch, miliardarii libertarieni care finanteaza candidatii care le sustin ideile.

Ales in Camera Reprezentantilor, Mike Pompeo si-a castigat reputatia ca a prezentat proiecte de legi favorabile celor doi frati.

A ajuns rapid in alt cerc, comisia de informatii a Camerei, unde alesii au acces la un numar de informatii confidentiale.

A ajuns foarte cunoscut dupa apriga lupta dusa de republicani impotriva lui Hillary Clinton in dosarul atentatului din Benghazi, care a costat viata ambasadorului Statelor Unite in Libia, in 2012.

“Pentru ca CIA sa aiba succes, trebuie sa fie agresiva, brutala, implacabila si fara mila”, a spus acesta, dupa ce a fost numit in fruntea celei mai celebre agentii de informatii din lume.

Pana marti, insa, prea putin semne indicau o schimbare in favoarea sa.

Reuel Marc Gerecht, un fost responsabil al CIA care lucreaza in prezent la Foundation for Defense of Democracies, subliniaza limitele unui director in fata enormei birocratii a CIA, in conditiile in care operatiunile secrete sunt stabilitate mai intai de presedinte.

Juan Zarate, un fost consilier adjunct pentru securitate nationala care a militat pentru nominalizarea lui Pompeo, apreciaza ca acesta a castigat increderea presedintelui gestionand eficient CIA.

“A spus ce crede si a aparat interesele agentiei si ale angajatilor, concentrandu-se pe centrul misiunii sale, de a fi cea mai buna agentie de informatii din lume in momentul in care este cea mai mare nevoie”, a spus acesta.

Alti experti critica insa pozitiile sale foarte transante.

Mike Pompeo “nu pare sa isi dea seama de amestecul exploziv pe care il formeaza politica si informatiile”, spune Ned Price, un fost purtator de cuvant al CIA care a demisionat in 2017 deoarece nu avea incredere in Donald Trump.

HotNews