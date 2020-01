Cine este Gabriela Scutea, propunerea de procuror general

Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat marti dimineata propunerile pentru cele trei functii de sefi de mari parchete: Gabriela Scutea – pentru functia de procuror general al Romaniei, Crin Bologa – pentru functia de procuror-sef DNA si Georgiana Hosu – pentru procuror-sef DIICOT.

Procuroarea Gabriela Scutea s-a nascut la 31 iulie 1973.

Gabriela Scutea a fost adjunctul Laurei Codruta Kovesi, in vremea cand aceasta din urma era procuror general.

Ea a absolvit Facultatea de Stiinte Juridice in cadrul Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu (1995) si un master la Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala din cadrul Universitatii Bucuresti (2008). In 2012 a absolvit un program postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua, “Colegiul National de Informatii”, in cadrul Academiei Nationale de Informatii “Mihai Viteazul” din Bucuresti. A fost cadru didactic asociat la Universitatea “Transilvania” – Brasov, Facultatea de Drept si Sociologie, disciplina Drept procesual penal (2003-2004), potrivit CV-ului publicat pe site-ul Ministerului Justitiei.

In perioada 1995-2006 a fost procuror in teritoriu, fiind, pe rand: procuror stagiar la Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov si Parchetul de pe langa Judecatoria Rupea (nov. 1995-dec. 1997); procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov (dec. 1997- iun. 1998); procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov (iul. 1998-nov. 1999); prim-procuror adjunct la Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov (nov. 1999-mai 2002); prim-procuror adjunct delegat la Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov (iun. 2002-aug. 2003); prim-procuror delegat la Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov (aug. 2003-sept. 2004); procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov (oct. 2004-oct. 2005); procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Brasov (oct. 2005-nov. 2006), mai arata sursa citata.

Din noiembrie 2006 pana in mai 2013, a fost adjunct al Procurorului General (PICCJ), fiind responsabila cu activitatea Sectiei judiciare, activitatea de resurse umane si documentare; ordonator principal de credite (delegat) si responsabila cu implementarea programelor cu finantare externa si audit.

Dupa Parchetul General (2006-2013), Gabriela Scutea a fost, in perioada 2013-2016, inalt reprezentant al Ministerului Justitiei pentru relatia cu Comisia Europeana pe aspectele referitoare la indeplinirea conditionalitatilor stabilite in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) privind reforma sistemului judiciar si lupta anticoruptie. Din aceasta pozitie a ajuns, in ianuarie 2016, secretar de stat in mandatul Ralucai Pruna la Ministerul Justitiei.

In aprilie 2019, Gabriela Scutea a iesit in evidenta cu o declaratie pe care i-a adresat-o fostului ministru al Justitiei, Tudorel Toader. Ea candida pentru functia de procuror general al Romaniei si i-a spus lui Toader ca a fost unul dintre magistratii care s-au dus sa protesteze la Bruxelles, deoarece a fost nemultumita de modul in care a fost adoptata controversata OUG 7/2019 de modificare a Legilor Justitiei.

Propunerile vor fi trimise la Sectia pentru procurori din CSM care urmeaza sa dea un aviz consultativ. Decizia finala apartine presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis.