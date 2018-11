Augustin Lazar a atacat in instanta raportul lui Tudorel Toader

Augustin Lazar a atacat in instanta raportul de evalaluare facut de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si cere suspendarea procedurii de revocare din functia de procuror general, au precizat surse judiciare pentru Ziare.com.

Conform surselor, procurorul general a depus, vineri, la Curtea de Apel Alba Iulia o cerere de susupendare a procedurii de revocare declansata de ministrul Justitiei. De asemenea, tot vineri, procurorul general a depus la Ministerul Justitiei o plangere prealabila impotriva actului administrativ reprezentat de raportul de revocare al ministrului Tudorel Toader.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declansat in 24 octombrie procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazar, dupa ce a prezentat, timp de o ora, un raport de 63 de pagini, in 20 de puncte, rezultat in urma evaluarii activitatii celui care conduce Ministerul Public.

Intr-o declaratie de presa trasa parca la indigo dupa cea in care a cerut revocarea Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA, Toader a facut intai o lunga introducere, presarata cu citate din declaratiile date de procurorul general si articole de lege. Apoi a inceput sa spuna, punct cu punct, cele 20 de capete de acuzare, tot ca la Kovesi, detaliate pe parcursul a 63 de pagini.

Amintim ca procurorul general Augustin Lazar si ministrul Justitiei Tudorel Toader au intrat in confruntare privind existenta unei ordonante de clasare in cazul lui Klaus Iohannis, care ar fi fost semnata de Augustin Lazar, in perioada cand acesta avea o functie de conducere la Parchetul Curtii de Apel Alba Iulia.

Documentul ar fi fost in mapa lui Augustin Lazar, in 2016, cand a candidat pentru sefia Parchetului General, sustinea Toader. Insa Augustin Lazar a prezentat documente oficiale de la CSM care confirma ca la mapa sa nu se afla o astfel de ordonanta.

De altfel, Augustin Lazar a explicat miercuri seara ca ordonanta a fost semnata de alt procuror si ca ministrul Justitiei exploateaza o eroare de grefa din martie 2016, pentru a manipula prin distorsionarea adevarului si pentru o folosi drept motiv de revocare. In plus, procurorul Cristian Aurel Lazar, confundat de ministru cu procurorul general Augustin Lazar, confirma ca el este cel care a clasat dosarul care il viza pe presedintele Klaus Iohannis.