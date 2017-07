Alarma falsă care a pus pe jar un județ întreg. Prăbușirea unui avion, anunțată la 112

Panică azi noapte în judeţul Iaşi după ce un apel la 112 anunţa prăbuşirea unui avion de mari dimensiuni. Autorităţile au activat planul roşu de intervenţie. Zeci de pompieri şi medici au plecat pe teren şi au luat la puricat zona descrisă de bărbat. După mai bine de trei ore de căutări, echipajele au realizat că a fost o falsă alarmă.

Fragment din dialogul dintre un pompier și apelantul la 112: „Era în flăcări? În momentul în care a dispărut, aţi auzit ceva, o explozie? Nu s-a auzit nici o explozie, nu bufnitură, absolut nimic, nu?”

Aseara, ora 22:45. Este momentul la care un bărbat din localitatea Măcăreşti, aflată la aproape 40 de kilometri de Iaşi, punea autorităţile pe jar. Le-a povestit cum a văzut un avion de mari dimensiuni care s-a prăbuşit în zonă.

Apelantul la 112: Era o bulă roşie aşa, rotundă şi el cobora la vale, în picaj, ce s-a întâmplat? Mare istorie!

Reporter: Nu aţi auzit nici o bubuitură, nimic, nu?

Apelantul la 112: Nu. Înseamnă că e sub deal, după deal. Eu nu am calculat de acolo, nu am putut să văd distanţa.

Imediat s-a activat codul roşu şi au urmat căutări intense. Peste 50 de pompieri şi medici, cu peste 20 de autospeciale, ambulanţe SMURD, descarcerare şi ambulanţe de la Serviciul de Ambulanţă au pornit în misiunea de salvare şi au verificat o rază de 80 de kilometri din jurul Iaşiului. Panica a fost alimentată şi de alţi doi martori care susţineau că au văzut acelaşi lucru.

„Am fost la o stână, la marginea pădurii şi un băiat mi-a zis de acolo că s-ar fi văzut din partea aia”, spune un martor.

Nu a existat, însă, niciun alt apel. Autorităţile au ţinut legătura şi cu Poliţia de Frontieră Iaşi pentru că distanţa faţă de graniţă nu este mare. Totodată au vorbit şi cu cei de la ROMATSA, care nu au confirmat cele spuse de bărbat.

„Nu am identificat niciun posibil loc al accidentului şi toată zona în care am efectuat căutarea nu relevă urmele vreunui accident. Niciunul dintre cei care spun că au văzut acest avion cu dificultăţi nu spun că au văzut foc sau fum sau alte urmări ale unui posibil accident”, spune dr. Diana Cimpoeşu, şef SMURD Iaşi.

Codul roşu a fost retras la ora 1:55 dimineața. Un echipaj medical a rămas în zonă, pentru orice eventualitate. Poliţiştii i-au luat deja declaraţii bărbatului care a sunat la 112, iar dacă se va dovedi că a făcut o glumă va fi sancţionat.

