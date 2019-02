Daniel Barbu a demisionat de la sefia AEP ca sa candideze pentru ALDE. In locul lui ar putea veni Mircea Draghici, trezorierul PSD

Presedintele AEP Daniel Barbu a demisionat de la conducerea institutiei, intentia sa fiind sa candideze la alegerile europarlamentare, pe listele ALDE, relateaza Ziare.com.



Inca de sambata a aparut informatia ca Daniel Barbu ar urma sa plece de la AEP, el vizand locul 2 al listei ALDE pentru europarlmentare iar trezorierul PSD Mircea Draghici fiind o optiune pentru preluarea postului, in conditiile in care a renuntat la nominalizarea pentru Ministerul Transporturilor.

“Vineri mi-am inaintat demisia de la AEP, urmand sa mai raman in functie inca doua saptamani. Demisia devine efectiva pe 28 februarie”, a declarat Barbu pentru G4Media.ro.

Surse politice au declarat sambata pentru News.ro ca trezorierul PSD Mircea Draghici, care a anuntat ca isi retrage candidatura pentru postul de ministru al Transporturilor, ar putea fi propus, potrivit unei variante de lucru din cadrul coalitiei, pentru postul de presedinte al Autoritatii Electorale Permanente (AEP) in conditiile in care Daniel Barbu ar urma sa primeasca un loc eligibil pe lista ALDE la alegerile europarlamentare.

Vicepresedintele Pro Romania Razvan Mitu l-a acuzat pe Daniel Barbu ca a participat la scoala politica de iarna a tineretului ALDE, in conditiile in care, conform legii, “presedintele si vicepresedintii nu pot fi membri ai unui partid politic”, solicitandu-i acestuia demisia.