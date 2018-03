Victimele triplei crime comise de suceveanul Florin Buliga au fost înmormântate. Părinţii şi fratele criminalului, prezenţi la funeralii

Monica Buliga, femeia ucisă de soţ, a fost înmormântată vineri, alături de cei doi copii ucişi de tatăl lor, în comuna natală, Tupilaţi, din jude­ţul Neamţ. Victimele triplei crime comise la Braşov de suceveanul Florin Mircea Buliga au fost conduse pe ultimul drum de aproximativ 200 de oameni, între care părinţii şi fratele criminalului. “Este durere mare. Au fost şi rudele lui, de la Suceava, oamenii nu au nicio vină. Familia fetei a zis clar că nu are nimic cu dânşii, nu s-au împotrivit să vină. I-au primit cum se cuvine, ce să aibă cu ei? A fost o singură groapă pentru toţi trei, să fie la un loc împreună, toţi, ca să nu-i separe “, a declarat Petru Gherghel, primarul comunei Tupilaţi. Procurorii au primit, ieri, primele rezultate ale expertizei toxicolo­gice în acest caz, stabilindu-se că suceveanul Florin Buliga consumase cannabis în ziua triplei crime

Monica Buliga, femeia ucisă de soţ, a fost înmormântată vineri, alături de cei doi copii, în comuna natală – Tupilaţi, din judeţul Neamţ. Victimele triplei crime comise la Braşov de suceveanul Florin Mircea Buliga au fost conduse pe ultimul drum de aproximativ 200 de oameni, între care părinţii şi fratele criminalului. Aproximativ două sute de persoane au venit, vineri, în curtea familiei Munteanu, din comuna Tupilaţi, pentru a participa la înmormântarea Monicăi Buliga şi a celor doi copii, un băiat de 13 ani şi o fată de 18 ani.

”Înmormântarea a avut loc la ora 11.00, în satul Totoieşti. Am fost şi eu, au fost câteva sute de persoane. Este durere mare. Au fost şi rudele lui, de la Suceava, oamenii nu au nicio vină. Au fost părinţii lui şi cu fratele. Familia fetei a zis clar că nu are nimic cu dânşii, nu s-au împotrivit să vină. I-au primit cum se cuvine, ce să aibă cu ei? A fost o singură groapă pentru toţi trei, să fie la un loc împreună, toţi, ca să nu-i separe. Cine ştie ce a fost în capul lui? Nu am cuvinte”, a declarat Petru Gherghel, primarul comunei Tupilaţi.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov au primit, vineri, primele rezultate ale expertize toxicolo­gice în cazul bărbatului care şi-a omorât soţia şi pe cei doi copii, stabilindu-se că Florin Buliga consumase cannabis în ziua triplei crimei.

“A venit un rezultat şi rezultă că avea în sânge o substanţă prezentă la consumatorii de cannabis”, a declarat Daniel Dancă, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov.

Anchetatorii vor să afle acum dacă bărbatul din Suceava avea sau nu discernământ în momentul comiterii faptei. Florin Buliga şi-a înjunghiat soţia şi pe cei doi copii, un băiat de 13 ani şi o fată de 18 ani, în noaptea de luni spre marţi. A doua zi, acesta s-a prezentat la Poliţie şi a anunţat că şi-a ucis familia şi a trimis-o ”către o lume mai bună”.Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile şi nu a contestat decizia judecătorilor, informează Mediafax.

Anchetatorii au făcut publice rezultatele preliminare ale autopsiilor

Nu s-au putut lupta pentru viaţa lor, au fost ucise în somn, înjunghiate de mai multe ori în dreptul inimii. Asta au scos la iveală autopsiile victimelor din Braşov.

Pe trupurile neînsufleţite ale victimelor nu au fost găsite urme de autoapărare, au arătat legiştii.

„Raportul preliminar al autopsiei confirmă că victimele au fost înjunghiate în somn. Din acest raport reiese că nu prezintă urme de apărare, semn că victimele nu s-au putut lupta pentru viaţa lor. Urmează să primim redactat raportul complet şi atunci vom avea mai multe informaţii. Aşteptăm în zilele următoare şi rezultatul analizelor de sânge şi urină prelevate de la Florin Mircea Buliga”, a declarat procurorul de caz Daniel Dancă, prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov, pentru adevarul.ro.

Autopsiile au confirmat şi cronologia crimelor, aşa cum a fost descrisă de Florin Mircea Buliga. Prima a murit femeia de 42 de ani, apoi fata de 18 ani şi în cele din urma băiatul de 13.

„A povestit în timpul audierilor că a aşteptat ca femeia să adoarmă pe masa de masaj şi apoi a înjunghiat-o de trei ori în piept cu acelaşi cuţit cu care a încercat şi să se sinucidă. A învelit-o apoi cu o pătură. În tot acest timp, el susţine că fiul său era îl altă cameră şi se juca la calculator. A mai povestit că s-a mai rugat un timp, după care şi-a sunat fiica, iar fata i-a spus că vine imediat acasă. Odată ajunsă la domiciliu, fata i-a spus că este obosită şi că merge la culcare. A mai aşteptat până la ora 24.00, după care şi-a înjunghiat fiica de opt ori tot în zona inimii. Apoi a mers în camera băiatului, pe care l-a înjunghiat de trei ori. A lăsat cuţitul pe patul băiatului“, a mai spus Daniel Dancă.

Florin Mircea Buliga susţine că nu a ales întâmplător momentul triplei crime. Acesta susţine că în preajma Paştelui „trebuie să moară anumite persoane alese”.

El a mărturisit că a vorbit cu soţia şi cei doi copii până când aceştia şi-au dat ultima suflare. Nu a spus însă şi de ce a făcut asta. Buliga a mai spus că familia lui este acum mai bine, că le-a salvat sufletele şi că a comunicat cu ei telepatic, după ce au murit.Bărbatul, născut în data de 6 aprilie, era obsedat de cifra 6.