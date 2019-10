Societatea Bioenergy va primi de la Primăria Suceava 10 milioane de lei pentru a putea asigura căldura în oraș

Banii provin din suma de 18,3 milioane de lei alocată de Guvern pentru echilibrarea bugetului local. “Noi ne-am adresat Guvernului și Ministerului de Finanțe și am cerut bani pentru Bioenergy, însă nu am primit niciun răspuns”, a spus primarul Ion Lungu, explicând că această societate nu este a municipalității, dar că Primăria Municipiului Suceava este direct interesată de furnizarea căldurii

Societatea Bioenergy Suceava – pro­ducătorul de energie termică pentru sistemul centralizat al municipiului reședință de județ – va primi, în avans, 10 milioane de lei de la Primărie pentru a se aproviziona cu biomasa necesară în sezonul rece. Anunțul a fost făcut, ieri, în conferința săptămânală de presă, de primarul Ion Lungu care a mai spus că banii provin din suma de 18,3 mili­oane de lei alocată de Guvern pentru echilibrarea bugetului local. După cum a explicat edilul, decizia finală privind virarea lor către Bioenergy Suceava va fi luată în ședința lunară a Consiliului Local care va avea loc pe 24 octombrie.

„Această sumă primită (18,3 ­mi­lioane de lei – n.r.) este pentru echilibrarea bugetului și nu acea sumă pe care noi am cerut-o, pentru dife­rențele din primele luni ale anului, pe care Guvernul nu le-a mai plătit. Noi ne-am adresat Guvernului și Ministerului de Finanțe și am cerut bani pentru Bioenergy, însă nu am primit niciun răspuns”, a spus primarul Ion Lungu, explicând că această societate nu este a municipalității, dar că Primăria Municipiului Suceava este direct interesată de furnizarea căldurii. El a amintit că Bioenergy Suceava a primit și anul trecut subvenția în avans și, de aceea, a funcționat în special pe biomasă și mai puțin pe gaz metan, care este mai scump.

Referitor la diferența până la 18,3 milioane lei, Ion Lungu a spus că o mare parte din bani vor fi destinați asistenței sociale. (D.P.)